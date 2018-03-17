Eğitim Bir Sen’den “Büyük Türkiye Davası Konferansı”

Adana’nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen İlçe Başkanlığının organizasyonu ile Siyasetçi Savcı Sayan’ın katılımı ile Kültür Konferansları kapsamında “Büyük Türkiye Davası” konulu konferans düzenlendi.

Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Umut Gül programa katılan eğitimcilere ve davetlilere teşekkür etti. Verimli bir konferans olacağını ifade eden İlçe Başkanı Gül’ün konuşmasının ardından Siyasetçi Savcı Sayan’ın “Büyük Türkiye Davası” konulu konferansı ile program devam etti. Siyasetçi Sayan yapmış olduğu konferansta hükümetin Afrin ve çeşitli dallardaki siyasetinin halk tarafından takdir gördüğünü ifade etti. Afrin operasyonunu geçmişteki Çanakkale Zaferi’ne benzeten Sayan Afrin’de Mehmetçiğin büyük mücadeleler verdiğini belirtti. Son günlerde kara propagandalar yapıldığını, ülkenin zor günlerden geçtiğini söyleyenlere cevap olarak Suriye örneğini verdiğini belirten Sayan, “Neymiş efendim ülkemiz kötü günler geçiriyormuş, acaba halkımız Suriye halkı gibi başka ülkeye mi gitmek zorunda kaldı, yoksa tek çadırın içinde 20 25 kişi mi yaşıyoruz, nedir bu zor günler” diyerek Türkiye’nin içte ve dışta tüm olumsuz etkenlere rağmen dim dik ayakta olduğunu ifade etti.

AK Parti MHP ittifakının da ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirterek Gezi olaylarına kurbanlar ve bağışlar götürenlerin Afrin’deki operasyona katılan Mehmetçiğe bir bardak su bile göndermediğini belirten Sayan, Afrin operasyonuna Çanakkale Zaferi ruhuna inanan Türk Milletinin büyük destek verdiğini ifade etti. Siyasetçi Savcı Sayan konuşmalarında muhalefet partilerin politikalarını da eleştirdi.

Konferansa Eğitim Bir Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile daire amirleri, okul müdürleri, eğitim camiası ve davetliler eşlik ettiler.