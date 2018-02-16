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Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 06:11 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlayan fuhuş operasyonunda, eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu dahil 16 kişi gözaltına alındı. Müdür, Çiğdem B.’nin “Şişli’de evimde birlikte olduk. 30 bin lira ve 3 pahalı cep telefonu verdik. Haftada 7 bin 500 lirayla düzenli hale getirdik” iddiasıyla rüşvet ve görevi suiistimalle suçlanıyor.

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Hakan Ato çetesine yönelik düzenlediği ikinci dalga fuhuş operasyonunda, bir süre önce açığa alınan Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

ÇALIŞKAN’IN TALİMATIYLA

8 Şubat’ta görevden alınan Kadıköy Emniyet Müdürü’ne kadar uzanan fuhuş operasyonuyla ilgili ilk adım, geçen ay atıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj ve güzellik salonları ile cilt bakım merkezlerinde kadınlara fuhuş yaptıran Hakan Ato ve çetesine yönelik operasyon düzenledi. Ato ve 16 çete üyesi gözaltına alındı, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarıldı. Hakan Ato tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre soruşturmada, çetenin bir polis müdürü, polis memurları ve kamu görevlileriyle işbirliği içerisine girdikleri, bu şekilde rahatlıkla faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Şüpheliler ve tanıklık eden polis memurlarının ifadeleri, bu konudaki en önemli delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

Bu delillerin ışığında, Hakan Ato çetesine yönelik ikinci operasyon dün sabaha karşı İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı gerçekleşti. Organize Polisi, 8 Şubat tarihinde görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 polis memuru ile 1 kamu görevlisi ve çetenin tefecilik işlemlerini yöneten 3 kişiyi gözaltına alındı.

‘İLİŞKİYE GİRDİK’

Emniyet Müdürü Kocaoğlu’nun adının geçtiği soruşturma kapsamında, geçen ayki operasyondan sonra şüphelilerin ve tanıkların verdiği ifadelere ise Habertürk ulaştı. Masaj salonu ortaklarından bir kadın ifadesinde, emniyet müdürüyle ilişkiye girdiğini ve rüşvet verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında serbest kalan Çiğdem B.’nin ifadesinde, şu iddialarda bulunduğu belirtildi: “6-7 ay kadar önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Müdür İbrahim Kocaoğlu ile tanışmaya gittim. Sohbet ettikten sonra ‘Sizinle görüşmek istediğim bir konu var ama burası uygun değil’ dedim. ‘Akşam yemekte görüşürüz’ dedi.”

HAFTADA 7 BİN 500 TL

Çiğdem B., daha sonra emniyet müdürü ile Kalamış’ta buluştuklarını, Şişli’deki evine giderek birlikte olduklarını da iddia etti. Çiğdem B. ifadesinde, rüşvet verdiği iddiasını ise şöyle anlattı: “İbrahim Müdür’e ilk etapta işlettiğimiz salonlara göz yumması ve polis tarafından uygulama yapılmaması için 30 bin lira para, daha sonra 3 adet pahalı cep telefonu verdik. Ardından para verme olayını haftalık 7 bin 500 lira olarak düzenli hale getirdik.”

‘EMNİYET MÜDÜRÜ SEVGİLİ YAPTIM’

Şükrü B. adlı şüpheli, Çiğdem B.’nin, emniyet müdürü ile ilişkisini çevresine nasıl anlattığına dair şu ifadeyi verdi: “Çiğdem B.’yi yıllardır tanırım. Masöz olarak çalışır. Niyazi Ato’nun ortağıdır. Masaj salonuna sürekli polis baskını yapıldığından kızlar tedirgindi. Bir gün Şişli’deki masaj salonuna Çiğdem keyifli şekilde geldi. ‘Kızlar emniyet müdürü sevgili yaptım. 4-5 gündür takılıyoruz. Cinsel birliktelik yaşadıktan sonra habersiz videosunu çektim. Bundan sonra Kadıköy’deki masaj salonumuza baskın yapılmayacak. Polis bizi idare edecek’ dedi. Hatta müdür, kendisinden habersiz salonlara baskın yapan polisleri sürgüne göndereceğini Çiğdem’e anlatmış.” Tanıklık yapan bir polis memuru da Çiğdem B.’nin telefonda konuşurken karşısındaki kişiye, “Bizim bunlara verdiğimiz para az geldi” dediğini aktardı.

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 8 Şubat’ta görevden alınan İbrahim Kocaoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü olduğu dönemde, 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş Vodafone Park yakınındaki bombalı saldırıda yaralanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Memleketin emniyetinin düştüğü hale bakın. Son birkaç ay içinde bu kaçıncı. Polis tecavüz etti, polis hırsızdan arta kalan parayı çaldı, polis kokoreççide garsona silah çekti, polis tehditle para topladı, polis fuhuş yaptırdı..." Yazıklar olsun.. Canımız, malımız, namusumuz kimlere emanet!!
tüm emniyet i karalama bilader her yerde var çürük elma önemli olan kişilik
kardeş bu polisleri ithal edilmiyor. Bu toplumun içinden en iyileri seçiliyor. Bu teşkilatın 350 bin personeli var. Üç beş şeref yoksunu nefsine yenik düştü diye tüm teşkilata dil uzatmayalım lütfen. Sen işini iyi yapan polisi hiç takdir ettinmi.. Eminim seninle aynı mesleğe mensup çok aşağılık insan olduğundan emin olabilirsin dikkat et...
@alisami77 aklına gelmeyenleri de ben yazayım : kuyumcu soymak(Düzce), emniyet binasının çatısında esrar yetiştirmek(Mersin),genç kıza tecavüz(Mardin),konsomatris kadına işkence(İzmir)
Ne yani çok mu garip geldi şaşıracak bir şey yok gayet normal geçen yıl rüşvet sıralaması yapılmıştı ilk sırada emniyet ikinci sırada hukuk ve adliye sarayları üçüncü sırada tapu kadastro vardı
@orhanaksu53 ama bu ülke hep askerinden çekindi
O koltuğun kaymağını fazlasıyla yemiş , umarım cezaevinde de diğer mahkumlar kaymağı eksik etmezler :)
termede benden 600 tl rüşvet istedi polis.mahkeme bana 5 yıl ceza verdi.sayın savcı hanıma.sayın hakim beye ithaf olunur.ALLAH C.C. İLLAKİ HESAP SORACAK İLLAKİ HESAP VERECEKSİNİZ.NE DEMEK YA AYDA 30.00 TL.RÜŞVET.KADIN SATMAK.YÜZ KARASI.
ŞAHSİYETİ ZAYIF OLANLAR KAMU GÖREVLİSİ OLDUMU "BÖYLE FACİALAR" MEYDANA GELİYOR.. BU TİP SUÇLAR HİÇ BİTMİYOR. DAHA REZİLLERİDE VAR. DEVLETİN GÜCÜNÜ ÇIKARINA KULLANIYORLAR. CAYDIRICI EN AĞIR CEZALAR VERİLMESİ ZORUNLU.
ne kadar para aldıysa hepsini faiziyle hazineye aktaracaksın. malı mülkü ne varsa hazineye gidecek. bugüne kadar aldığı maaşları da hazineye iade edecek. bir daha kimse böyle birşey yapabiliyor mu ibret olacak. 2 ay hapis yatacak onda da krallar gibi. ondan sonra da hiç bir şey olmamış gibi emekli maaşı alacak, rüşvet ile aldığı arabaya binip evine gidecek telefonuyla konuşacak. ceza değil ödül gibi memleket.
kameraların önünde vatanseveriz dindariz dürüstüz merhametliyiz kamera kapandım tecavüzcü hırsız vahşi oluyoruz bu açık ve net
hakiki imana sahip bir nesil yetiştirmez , her vicdana bir yasakçı koyamaz isek bu hadiseler giderek sıradanlaşacak memleketimiz yaşanmaz bir yer olacak malesef
Bu rezil devletin gücünü arkasına alıp ahlaksızca vatanı kullanıp bunları yapmış yapmış da ne oldu sanki ceza alacak unutmayın ki geri kalmış ülkelerde kast sistemi vardır. yani yasalar sadece garibanlara işler...
Genel ev başta olmak üzere yasal olarak faaliyet gösteren sözde mekanlarda çalışacak bayanların sözde tahkikatları sonunda çalışabilir raporu veren devlet değil,mi? Kim diyebilir bar,pavyon gibi mekanlarda fuhuş olmaz,yani bu işleri devlet resmen yapıyorsa abartmaya gerek yok,Bu ülkede Matild manukyan isimli genelev patronu yıllarca vergi rekortmeni oldu,bilmeyenler öğrensin,REİS bunada el atsa tam gerici yobaz olur,materyalist sistem böyle kurulmuş,değiştirmek kolay değil
evet kişilerin hatası yüzünden tüm camia karalanmaz ds. bi gün hakimin birine dedim ki. tüm hakimler aynı kafadasınız bu nasıl oluyor dedim. bize stajda siz vatandaşla aynı otobüse binemessiniz. farklısınız. davranışlarınız da ona göre olmalı dediler dedi. ben anlayacağımı anladım. polisler de kendini farklı toplumun üxerinde ben istediği yaparım bu ülke benden sorulur zihniyetindeler. % 80 i aynı mok.kırsal kesimden istedikkeri gibi yoğurabilecekleti adamları seçiyolar.
herifin tipine bak götürdüğü kadına götürdüğü paralara bak vay anasını
kabullenmesi zor ama bu çürük elmalar hep var bitmezde fuhuş uyuşturucu kaçakçılık insan ticareti
uyanık müdürmüş helal olsun.
Biz kime guvenelim arkadaş yaw
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