Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarına katılıp toplu taşıma sektörüne müjdeleri sıraladıktan sonra Uber'in artık Türkiye'de faaliyet gösteremeyeceğini açıkladıktan sonra Star Tv - NTV ortak yayınına katıldı. Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

3. HAVALİMANININ İSMİNİN NE OLACAK?

Erdoğan 3. havalimanının ismini konusunda yaptığı açıklamada, 'İsim konusunda sabırlı olunmalı. Atatürk Havalimanı var, olmayan isim vermek faydalı olur. Yap İşlet Devlet ile yaptıklarımızda Türkiye örnektir. Projelerimizi milli bütçeden yapmadık, bilmiyorlar.' ifadelerini kullandı.

