Erdoğan, özel halk otobüsçüleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık." dedi. Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programındaki konuşmasında, her mesleğin kendine ait zorluğu, sıkıntısı, meşakkati bulunduğunu, ancak dünyada en zahmetli mesleklerden birisinin şoförlük, özellikle otobüs şoförlüğü olduğunu dile getirdi. Fedakarlık ve sabır gerektiren şoförlüğün yazın kavurucu sıcağına, kışın soğuğuna, gecenin zifiri karanlığına aldırmadan yılın her günü, günün her saati direksiyon sallayabilmek olduğunu anlatan Erdoğan, salondakilere şöyle seslendi: "Şoförlük tevekküldür, yolun, tabiatın ve kainatın sahibine teslim olmaktır. Şoförlük dayanışmadır, yolun zorluklarına beraberce göğüs germektir. Evine helal rızık götürmek, çocuklarına helal lokma yedirmek için şoför kardeşlerimin çektiği çileyi çok iyi biliyoruz. Çoğu şoför kardeşimin ailesiyle bir arada kutladığı bayramların sayısının bir elin parmağını dahi geçmediğini de iyi biliyoruz. Anne, babasının cenazesine, son anda yetişmeyi bile nasip olarak gören arkadaşlarımız var. Ömrü yollarda, direksiyon başında geçen otobüs şoförlerimizin hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin hikayesidir. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun nereden nereye geldiğinin en yakın şahidi sizlersiniz. Siz, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda bu ülkenin 16 yılda nasıl büyük bir değişim yaşadığını ilk elden bilenlersiniz."

\ - "Bolu Tüneli'nin patates deposu olarak kullanılması tartışılıyordu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce ülke yönetimini devraldıklarında ulaşım altyapısının millete yaraşır bir seviyede olmadığını, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 100 kilometre olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Türkiye'de 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. 780 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Türkiye'nin yalnızca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu vardı. Bırakın ilçelerimizi, büyükşehirlerimizi birbirine bağlayan yollar bile tek gidiş tek gelişten oluşuyordu. 2002'de birbirine bölünmüş yollarla bağlanmış il sayımız 6 taneydi. Bugün her geçişte şoförlerimizin 'Yapanlardan Allah razı olsun' dediği Bolu Tüneli'nin patates deposu olarak kullanılması tartışılıyordu. 1990'da ihalesi yapılan, 1993'te ilk kazması vurulan, tam 17 bakan eskiten bu tünelin inşası biz göreve geldiğimizde halen devam ediyordu. Bu kötü manzara karşısında hiç vakit kaybetmeden, 'Bismillah' dedik, yol medeniyettir anlayışıyla çalışmaya başladık. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığında kazandığımız tecrübeleri hemen uygulamaya koyduk. 94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık. Şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan, bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilometreye yükselttik. Otoyol uzunluğumuzu 2 bin 657 kilometreye çıkardık. 70 ilimizi daha birbirine bölünmüş yollarla bağlayarak, toplam il sayımızı 76'ya taşıdık. Tüm ülke genelinde 83 olan tünel sayımızı, 341 tünele ulaştırdık. Bu tünellerin uzunluğunu da 50 kilometreden 433 kilometreye yükselttik. Bu süreçte kendimizi asla muhalefetin sığ dünyasına hapsetmedik. Muhalefet ne derse desin, daima daha modernini, daha kalitelisini, daha güzelini ülkemize kazandırmanın mücadelesini verdik. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın ekonomik olarak gelişmiş ülkelerinde insanlar hangi standartlarda yaşıyorsa, biz de aynısını, hatta çok daha iyisini milletimize sağlamanın çabasını güttük."

\ - "Üç katlı büyük İstanbul tünelinin de çalışmalarına yakında başlayacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otobüs arka camında "Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır." yazısı olduğunu aktarırken, "Bu ifade, bir şoför arkadaşımın hissiyatından öte AK Parti'nin 16 yılda her alanda yazdığı başarı hikayesinin de özüdür, özetidir. Ter dökmeden, koşmadan, koşturmadan, zorluklar karşısında mücadele etmeden başarı beklemek beyhude bir uğraştır. Düşüneceksin, çalışacaksın, başaracaksın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü böyle başarıldı. Aşkınan koşan yorulmaz" diye konuştu. Çıkartılan engeller nedeniyle pes etmeleri halinde, ülkenin bugünkü konumuna asla getirilemeyeceğini belirten Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık." dedi. Erdoğan, menzile kilitlenen şoförler gibi 16 yıldır ulaşmak istedikleri hedeflerinden ayrılmadıklarını, sabır ve sebat ederek, Türkiye'yi tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduklarını anlattı.

İnşa edilen yol, tünel, köprü ve altgeçitlerle şoförlerin yükünü hafifletirken, insanların da çok daha güvenli ve konforlu şekilde evlerine, işlerine ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi daha tecrübeli, daha azimli, daha heyecanlı bir şekilde yeni döneme hazırlanıyoruz. İnşallah bu dönemde hizmet kervanını çok daha ileriye götüreceğiz. Özellikle şehir içi ve şehirler arası ulaşım altyapısında ülkemizi gelişmiş ülkelerin ligine taşıyacağız. Halen 433 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 700 kilometreye, 556 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi de 673 kilometreye çıkartacağız. Şu an 26 bin kilometre olan bölünmüş yollarımızı gelecek dönemde 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. 2 bin 657 kilometre olan otoyol ağını 5 bin kilometrenin üzerine çıkartacağız. Ovit Tüneli'ni inşallah bu yıl 18 Haziran'da, Zigana Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. İstanbul'a boğazın altına inşa ettiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin yanına inşallah yeni ve çok daha büyük bir halka ekliyoruz. Dünyanın en prestijli projelerinden olan üç katlı büyük İstanbul tünelinin de çalışmalarına yakında başlayacağız." ifadelerini kullandı. (Sürecek)

Erdoğan, özel halk otobüsçüleriyle buluştu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık" - "Şimdi daha tecrübeli, daha azimli, daha heyecanlı bir şekilde yeni döne

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