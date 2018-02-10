Erzurum'da hava ulaşımına sis engeli

Erzurum'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle özellikle Erzurum Havalimanı çevresindeki görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Bu nedenle Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Erzurum Havalimanı'na 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 uçak seferi ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.