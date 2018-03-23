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Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Ö.'nün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Yeliz Ö., "Beni defalarca öldürmek istediğini söylemiştir. Onu bir tek ben tanırım. Sezai çok akıllı bir insan. Bunun patlatmak için yapmıştır. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmiştir" dedi.

Fabrikada çalışan Sezai Ö., geçen yıl 18 Temmuz'da boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına, çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Yeliz Ö.'nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Bomba imha uzmanı düzeneği etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Yeliz Ö.'nün eşi Sezai Ö., tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması, bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö. ve avukatının yanı sıra eşi Yeliz Ö. de katıldı. Eşinin kendisini ve çocuğunu öldürmek için bomba düzeneğini yerleştirdiğini söyleyen Yeliz Ö., "Herkes çektiğini bilir. Beni defalarca öldürmek istediğini söylemiştir. Onu bir tek ben tanırım. Sezai çok akıllı bir insan. Bunun patlatmak için yapmıştır. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmiştir. Kızımı ve beni öldürme amacıyla hareket etmiştir. 5 dakika sonra kızımı kreşten alacağımı bilmektedir. Sanık bir başkası vasıtasıyla haber göndererek bu davadan ceza alması halinde bir değil, birden fazla kişinin canını alacağını söylemiştir. Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde raporu mahkemede okundu. Tanık olarak dinlenen bomba imha uzmanı ise bombanın oyuncak malzemeleri ve dinamit kapsülü ile hazırlandığını, statik elektrikle patlama ihtimalinin bulunduğunu, ancak çok karşılaşan bir durum olmadığını söyledi. Ayrıca bombanın yapımının sadece internet sitelerinden mümkün olmayacağını, kişinin elektrik bilgisinin de bulunması gerektiğini ifade etti.

Bir önceki duruşmada bombayı patlatmak için değil, korkutmak amaçlı otomobilin altına koyduğunu belirten Sezai Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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