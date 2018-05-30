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Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Muharrem İnce'nin Erdoğan-Gülen görüşmesine kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör'ün yazdığı kitabı yalanmasına tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okumuş ve Erdoğan-Gülen görüşmesine kanıt olarak göstermişti.

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

'KORKUYU GÖRÜYOR MUSUNUZ? RABBİM KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'

Fatih Portakal, kendi kaleme aldığı kitabı yalanlayan Nasuhi Güngör için 'Korkuyu görüyor musunuz? Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin!' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal muharrem ince Fox Nasuhi Güngör kitap erdoğan Gülen

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
BU YAZAR UTANMADAN KENDİNİ YALANCI İLAN ETTİ. ŞEREF HER İNSANA NASİP OLMAZ KOÇUM.
İnsan kendi kendini yalanlarmı.. Galiba Portakal haklı,zor bir durum...
alkışlıyorum Fatih bey sizi çok kötü bir durum
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR!!! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! T A M A M.
@northstar123 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! DEVAM :)
'KORKUYU GÖRÜYOR MUSUNUZ? RABBİM KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'
24 haziranda suratının rengini sabırsızlıkla merak ediyorum...
@edessali bizim kçımızın rengi sizin suratlarınızın renginden daha sevimlidir.etrafına bak akpli suratlara mendebur hepsi.başta hırsız başı olmak üzere suratlarınızdan şeytanlık akıyr
kaçmazlarsa görürsün ????????
İyi ki sizlere hiç oy vermedim pişman da değilim. iyi ki kandırılmadım
yaziklar olsun insanliginiza, kirilsin satilmis kalemleriniz..
Bişey söylemeye gerek yok görüyorsunuz. Korku dağları sarmış. Adam belkide kalpten gitmiştir şimdiye...
tarafsız gazeteci yorum yapmaz. sadece haberi verir. haberni ver yorum yapma. zoruna mı gitti. ulan yazılan her kitabın bilgisi alt bilgi olarak kitabın sayfasının altında delili gösterilerek ispat edilir. adam da diyor ki ben var olan dedikoduları yazdım. yazarken de dedikodu olduğu için delile dayandırmadım. kitapta da delil hiç beyan eymedim. hala konuşuyorsunuz. adama hakaret edeceğine adamın kitabında alıntı yapıldığını yada ispat olarak kullanılan delill ibaresi ara. boş konuşma...
yokmu şu portakalı sıkan küflendi artık
Fatih Bey, bunların özgürlükten anladığı bu işte. Özgürlüğü sadece birileri istedi diye yalan söylemek sanıyorlar. Bilmeyen varmı Tayip Bey'in gülen'den icazet almadan hakaret etmediğini. Ne olduysa şu 17/25 meselesi sonrası oldu. Çıkar çatışması işte... Gücü elinde bulunduran herşeye muktedir oluyor buralarda....
bu memlekette ne kadar karaktersiz varmış arkadaş.
Japonya da bu gibi durumlarda insanlar onurlarini kurtarabilir için intihar ediyorlar. Ve intihar bu durumlarda çok saygın. İyiki bizde böyle bir kültür yok. Bu gün 80 milyon olmamız imkansız olurdu.
Asılsız ise niye yazıyorsun arkadaş.
Ah portakal ahh. Aklın çıkıyor.Bu ne düşmanlıktı,kin nefrettir anlamak mümkün deil. Senin hangi uyruktan olduğun belli deil.
aynen senin gibi şarlatan şebek
Adamı hayatıyla tehdid ederler se döner tabi
SİZ ŞİMDİ ŞUNU SÖYLEYİN BAKİM: ABD İLE DOST MUSUNUZ,YOKSA DÜŞMAN MI? DOSTSANIZ ABD FETÖYÜ NİYE İADE ETMİYOR VE HALA PYD-YEBYARDIM EDİYOR?? DÜŞMANSANIZ,PEKİ NEYİ ANLAŞTINIZ ACABA?DÜŞMANLA ANLAŞMA OLUR MU HİÇ! SONRA YİNE "ALDANDIK" DİYECEKSİNİZ,BENDEN SÖYLEMESİ! .,
Doğru olmasına inan isterdim. İnce bir sıfır mağlup oldu. Ispatlamasan namertim demişti.
Atatürk hakkında da birçok yalan yanlış kitaplar yazıldı bizde o kitapları alıp atatürk şunu yaptı bunu yaptımı dicez ince başlar ken dediği gibi yalanın iftiranın daniskasını atıyor
kim yazmış,benmı yazmısım,yaa bırak dayı yaa,ben 5 kere hacca gıttım geldim,ne paramı ıstemişim,kendı gönlünden koptu verdi
doğru tespit
Bu yazar hakkında iftira dan dolayı suç duyurusunda bulunmak lazım
milletyin yüzüne nasıl bakacak bu yüzsüzler bi anlasam yazık
adam kendi yazdigi kitabi yalanladi hahahahahahahahahha
adam düpedüz ben lağımım diyor, ama bunu söylemekte cesaret ister. omurga akordion maşallah.
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