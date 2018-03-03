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FETÖ'den aranan iş adamı teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu polise teslim oldu. Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçılar Birliği'ne yönelik yapılan FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu polise teslim oldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamüller İhracatçılar Birliği'nin 27 Ocak 2014'te, 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin lira olmak üzere toplam 7 milyon 400 bin lira parayı FETÖ liderinin talimatıyla başka hesaplarda çekilerek Bank Asya'ya yatırıldığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Birlik Başkanı Zekeriye Mete, yardımcıları Subet Çiçek ve Kazım Taycı ile birlik çalışanları İ.S.Ş., A.A., Y.D. ve M.M.A. gözaltına alındı. Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu ise hakkında gözaltı kararı olduğu halde adreslerinde bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 12 Şubat 2018 günü Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Aranan işadamı Kadiroğlu, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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FETÖ elvan gıda hidayet kadiroğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
NE İSTEDİLERDE VERMEYEN NE ZAMAN SORUŞTURMA AÇILACAK TÜRGEVE BİLAL E NE ZAMAN SORUŞTURMA AÇILACAK BÜLENT ARINÇ A ABDULLAH GÜL E DAVUTOĞLUNA BU FETOŞU BAŞIMIZA SARANLARA YOKMU YÜREKLİ SAVCI HAKİM
Maalesef yok.Bulamazsında.Öyle bir şeye niyetlenen savcıyı hakimi hemen paketlerler.Biliyorsun ki burası adaletin ülkesi.
Sümüklü meczup Fetö bu adamların hayatını kararttı.ocaklarjnı söndürdü.bunlarda ümidi kesti artık.Kodestekilerine şu tarihte şu olacak bu tarihte bu olacak diye haber gönderdi hepsi yalan çıktı
Bu ülkeden ateisti fetoş cu diye işten çıkarıp fetoş un bir numaralı savunucusu basbakan yardımcısı olursa bitmezzzz fetoş bu ülkede.
Elbet onlarında zamanı gelecek
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