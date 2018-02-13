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'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 12:41 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikaneye tedbiren el konuldu.

'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikanenin, "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var." ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

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İncelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulundu.

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Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

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Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor. (AA)

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki evi böyle görüntülendi!FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki evi böyle görüntülendi!
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki evi!İşte FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki evi!
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FETÖ fethullah gülen malikane Bursa Mudanya

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fetö belası bir yana da ... o ormanları yok edip zenginlere villa yaptırtan güzelim yeşil alanları yok eden, peşkeş çeken, imzaları atanların Allah belasını versin...
Özel mülkiyetler de mahkeme karar vermeden uyduruk kişilerin ifadesine göre el konuluyor mu? AKP li eski-yeni bakan, milletvekili, parti yöneticilerinden FETÖ cü olanlar niye açıklanmıyor? Onların mal varlıklarına neden tedbir konulamıyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl FETÖ şile mücadele..?
İddiaya bak yaaa. Birisi yolda giderken burası FETÖ'nün diyor. Sonra onu başka birisi de şikayet ediyor. Ve sonuç mala el konuluyor. Bende buradan bir ihbarda buluyorum. Ak Saray FETÖ lideri için yapılmıştı. Reis ile beraber Ak Saray'ı ikiye bölüp kullanacaklardı. Sonra ülkenin zenginliklerini paylaşamadılar. Gücü elinde bulunduran diğerini terör örgütü ilan edildi. Ak Saray'a el konulsun lütfen...
Arkadaşını söyle Sana Kim Olduğunu söyleyelim Klişe bir Cümle ama Doğru Cümle ,Herkim olursa olsun FETÖ önceden sonradan ortadan Kimler -Kim yardım yataklık etti ise destek verdi ise Benim Nazarımda Vatan,bayrak,Millet hainidir,geçmişten günümüze herkes hesap vermeli,hepsinin mal varlıklarına el konulmalı ve millete dagıtılmalıdır.Milletin öz ve öz hakkıdır.Yanlışsam Yanlış deyin.Lütfen Saygılarımla
Bu malikane kaşla göz arasında mı yapıldı. Yapılmasına kim izin verildi? Kimler açılışını yaptı? Yapılırken kimler tarafından alkışlandı edildi? Mantar değil ki koca bina yeni mi aklınız başınıza geldi. O canavar kısacası sizin eseriniz. O eserinizle şimdi aklı sıra destan yazıyorsunuz.
@hemitli_2017 malikane yapmak yasak mı biz destan yazıyorsak senin niye zoruna gidiyor yoksa malıkane babanın mı
@sedatyanik Destan yazanlar Çanakkale'de yatıyor. O canavarı siz büyüttünüz. Madem yasak değilde neden el konuldu. babam konusuna gelince Babam bulduğunun hakkını veren bir adam bir ara sanırım oralara uğramış...
olur tabi şule hanım aha gidiyorum el koymaya
Binanın mimarisi + (Hac) işaretini çağrıştırıyor.
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