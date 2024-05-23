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  4. Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü! Yaralılar var

Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü! Yaralılar var

23.05.2024 01:06
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Yalova'da, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yer alan nikah dairesinin asma tavanı çöktü. Çökme sonucu 2'si personel 4 kişi hafif yaralandı.

Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü! Yaralılar var

Olay, saat 16.30 sıralarında Yalova'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki nikah dairesinde meydana geldi. Nikah dairesinin asma tavanında meydana gelen çökme nedeniyle 2'si belediye personeli 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BAŞKAN GÜREL'DEN AÇIKLAMA

Olay sonrası teknik ekipten detaylı bir rapor istediğini belirten Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacak. Çıkacak rapor doğrultusunda suçu ya da ihmali olan varsa haklarında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Böyle bir olayın olması bizleri derinden üzdü. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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