FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından geçen hafta Tekirdağ merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli kurmay albay, yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve muvazzaf 15 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi daha yakaladı.
Ekipler daha önce de 20 askeri gözaltına almıştı. Son yakalananlar ile birlikte gözaltısı sayısı 23'e çıktı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum