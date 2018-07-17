FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından geçen hafta Tekirdağ merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli kurmay albay, yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve muvazzaf 15 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi daha yakaladı.

Ekipler daha önce de 20 askeri gözaltına almıştı. Son yakalananlar ile birlikte gözaltısı sayısı 23'e çıktı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

