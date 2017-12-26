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Flaş iddia: Abdullah Gül'ün çıkış yapması an meselesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 11:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Büyük tartışma yaratan KHK ile ilgili yaptığı yorumla yeniden gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında, "AKP kulislerinde Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının 'an meselesi' olduğu ileri sürülüyor" ifadesini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, AKP'de Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının "an meselesi" olduğunun konuşulduğunu ileri sürdü.

Takan'ın Yeniçağ gazetesinde yayınlanan bugünkü "Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!.." başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kaotik bir ortamda gerginliğin artarak devam ettiği siyasetin kulislerinde -özellikle AKP'de- Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının "an meselesi" olduğu konuşuluyor. İktidar kulislerinden pompalanan söylentilere göre, Abdullah Gül, R. Erdoğan'a "gidişatın çok kötü ve tehlikeli olduğunu, bundan vazgeçmesi gerektiği" konusunda çok dil dökmüş ancak "dinletememiş." Yine iddialara göre, "Abdullah Gül, yakında, bir yanına Ali Babacan'ı diğer yanına eski bir yüksek yargı organının başı olan ismi alarak açıklama yapmaya hazırlanıyor"muş!.. Dediğim sırada... Abdullah Gül'ün sosyal medya üzerinden son KHK'larla ilgili gayet nazik kıvamda yaptığı açıklama, haber kanallarının ekranlarına alt yazı olarak düştü. Dur bakalım ne olacak?..

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti KHK akp Ahmet Takan

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
abdüllah gül adam gibi adam ama deyilse parti kursun da görelim bakalım kimin kıcında parti kurcak veya yola devam edecek. insanlar şunu anlamıyor r.t.erdoğan,ı daha tanımadılarmı acaba yoksa savsatayla birilerini cıkarmak için r.t.erdoğanın alaçağı oyu bölmeye ölçmeye kalkanlar şunu anlasınlar r.t.erdoğan türkiyenin gelmiş geçmiş en son adam gibi adamı ve onurlu halkına hizmet eden reisimizdir. halkıda bu adamı saygıyla selamlıyor bende selamlıyorum nedenmi hanı hırsız dediniz ya ben o hırsizi sevenlerdenim hani çaldı dedinizya ben o calan adam gibi adamı seviyorum hakkım varsa helal olsun.
@lions5334 iktidardan uzaklaşsın bakalım sizin gibiler kaç kişi rte yi savunacaksınız siz rte eyi değil nemalandığınız bu iktidardan menfaat izgilerisiniz
Kıçı açık olanın rüzgardan sesi çıkmaz.
Senin gibilere acımıyorum bile.
benim hakkim da sana zıkkım olsun.
@yuzago_43 arkadaş haklı..Reis Onu aday göstermese Hiçbişey Olamazdı."Olurdu"diyenler ;Parti kurduğunda oy versinlerde görelim neolurdu ne olmazdıyı)))
A.Gül ömründe göremeyeceği bir makamı Kardeşim denilerek aldı.Yani Cumhurbaşkanımız fedakarlık yaptı.Ama Gül efendi Sürekli olarak ezik bir ruh içerisinde yaşadı.Hala da öyle.Sönük ve samimiyetsiz bir kişilik. Kendisini bitirdi ve böyle devam ederse tarihin çöplüğünde yerini alacaklardan olacak. Ciidye alınmayacak kadar pısırık. CHP ile aynı karede olması PKK ve HDP ile aynı yerde olması demek. Hainliğe gerek yok ey Gül.Aslına ve kendine dön...
@serdogan_07 demekki davam deyip milleti uyuttuğunuz mesele makam mansıp kısaca dünya...
Sayın Abdullah GÜL Sizi dört gözle aktif siyasete bekliyoruz. En eski partine geri dön.
bunlar kesin gitmeli, o 2002 ile 2008 arası türkiyesi yok, her şeyi şan şohret ön para ve teklik.
sayın gül vacip tir
ABDULLAH GÜL ADAMDIR ADAM.
@rasimdenir olsun bob başkanı olmaktan iyidir
@sevrim75 ERMENİ DANIŞMANLA HAREKET ETMESİ İSE BAŞKA ADAMLIK.
hırsızlıklardan yolsuzluklardan zamlardan artık bıktık, birileri gelsin artık
Millet zaten vahşileşti, şimdi ilk fırsatta birsürü psikopat katliam yapar, nasılsa kanun arkalarında .
bunların içinde biraz adama benziyen Abdullah Gül vardı ,onuda postaladılar
Akşener gazcısı Ahmet Takan ın bir yazısı üzerine ayrı başlıklarla iki haber yapılmış.10 haberde yapsanız kimse takmıyor.
Çıkış yapsa ne yazar yapmasa ne yazar, bunların alayı dincidir,şeriatçıdır, dolarları çok severler, dinleri imanları dolardır, dolara ulaşmak için gözünü kırpmadan vatana ihanet dahi yaparlar,daha yakın zamanda bunların muhteremi, piri,şeyhi Fetö itinden örneğini yaşadık.Yüce rabbim devletimizi milletimizi bu tür dinci sahtekarlardan korusun.
valla eski cumhurbaşkanı falan dinlemez alır içeri aman ha
son khk nın denemesi yakında olacaktır.. mutlaka denemesi yapılacak.. bakalım hangi sivil öldürülecek...
anlayışlı adam diploması var. kindar değil yabancı ülkelerde saygınlığı var. yani sokak kabadayısı değil. koltuğun hakkını veriyor. orijinal t.c. vatandaşı
FİTNE FİTNE FİTNE AMA BAŞARAMAYACAKSINIZ HALA ANLAMADILAR KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR İNANCI İMANI KITLAR BUNU ANLAYAMAZ
AKP İÇNDEKİ ESKİ VE YENİ SİYASİ FETÖCÜLER ORTAYA ÇIKARILMADAN BÖYLE BİR KHK MADDESİ MİLLETİ BÖLMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ ÇOK TEHLİKELİ BİR MADDEDİR. DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR. SİVİL VATANDAŞ ANAYASAYA GÖRE EŞİTTİR. YOKSA YAZIK BU ÜLKEYE...
GÜL SOLMUŞTUR BİRDAHA CANLANAMAZ.
Tüm partiler ve Eski Cumhurbaşkanı da bu KHK tekrar gözden geçirilmesini istiyorlarsa diretmenin bir anlamı yok. demek ki tekrar gözden geçirilmesi gerekiyormuş.
RTE den sonra akp dağılacak yada mhp ile birleşecek bahçeli bunu görüyor ve akpye yakın duruyor.
c.başkanıyken tayyibe çıkışamayan bu adam mı çıkış yapacak.bu anca merdivenden çıkış yapar.tayyibe atı da üsküdarıda sizler versiniz.boş konuşupta çeneni yorma.vatandaş halinle seni kimse iplemez.
Sayın Eski Cumhurbaşkanım (Sayın Abdullah Gül), ''Güzel ülkem 'ileri demokrasi' adı altında koşar adım diktatörlüğe doğru gitmektedir ve bu gidişata tek dur diyebilecek kişi siz ve Saadet Partisi'dir, Saadet Partisi ile beraber hareket etme şansınız yok mudur?''. (Not:Bu hareketin içinde Sayın Bülent Arınç, Melih Gökçek vs. gibi isimler yer almamalıdır. Yoksa Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz.) Saygılarımla.
hayırdır kimden talimat aldında konuşmaya başladın
SU UYUR YILAN UYUMAZ SİZ HALA AÇILIŞLARA DAVET EDE DURUN BULARI
TCni idare edenlerin CİDDİ SAĞLIK PROBLEMİ VAR.Aksi takdirde milleti biribirine hasım edecek söz,davranış ve uygulamalardan kaçınırlar.Amma AKP siyasileri tam şijofrenik vakıalık davranışlarda bulunmaktadırlar.Her önüne gelene sataşan,her muhalife terörist yaftası yapıştıranlar esasen kendilerini dışa vurmaktadırlar.
birbirlerine dokunmazlar . prim yapıyorlar.gündemi sarsma .
CUMHUR BAŞKANI OLDU İŞ BİTTİ GELEBİLECEĞİ EN BÜYÜK MAKAMA GELDİ KENDİNİ AYAK ALTINA DÜŞÜRMEZ BİRAZ MANTIKLI OLUN YETER BIKTIK GELDİ GELİYOR DÖNÜYOR BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN
iyi parti gelecek akp devri sona erecek.
Bunları boşa yazıyorsunuz. Unuttuğunuz bir şey var "Saadet Partisi"
esasında akp ye karşı haytının çıkışını yaptı. Cumhurbaşkanı iken internet yasaklandı, imzaladı sonra kaçak yolla bağlandı. yani bundan fazlasını beklemek hayal olur....
@tanerelden doğru
Başbakan oldu RTE ne dediyse onu yaptı, cumhurbaşkanı oldu RTE nin arkasından yürüdü....korkmayın ya da beklemeyin hiç bir çıkış yapamaz arada bir unutulmamak için bir iki kelam eder o kadar.
Abdullah Gül'ün toplumda karşılığı kalmadı. bitti yani
Abdullah Gül sizin zihniyetinize teslim olmazda düşünceniz Erdoğanın karşısına çıkarmak İyi parti Chp saadet ve hdp ortak aday ? bumu yahu kendiniz gibi mi sanıyorsunuz milleti zekanıza hayranız mhp ye gel başbakan ol diyen Kılıçdaroğlu bilemedimi hdp ile mhp nin asla birlik olamayacagını herkesi ne kadar paraya güçe koltuga aşık sanıyorsunuz vatan sevgisi nedir bilirmisiniz siz ?
İslam'a kimşe karşı değil , biz siyasal islama karşıyız . Halkı din diye diye kandıran ama kendileri saraylarda yaşayan zatlar bir gün düşecek .Gerçi halkın kendisi istiyor adam sarayda oturuyor ama buna oy veren kişinin cebinde 50 lira yok. Yazık ülkeye çok yazık
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