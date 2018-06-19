Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

SİİRT'TE HAİN SALDIRI



Edinilen bilgilere göre olay, Dağdöşü kırsalında meydana geldi. Güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı patlatılması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağı (Cirav) bölgesinde 18 Haziran 2018 saat 20.00'den itibaren icra edilen şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda, bugün 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timi bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya (EYP) basmıştır. Patlama sonucu üç 3 güvenlik mensubumuz yaralanmıştır. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

AA/İHA

