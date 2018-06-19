HABER

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Gece saatlerinde ise, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sorucu 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

SİİRT'TE HAİN SALDIRI

Edinilen bilgilere göre olay, Dağdöşü kırsalında meydana geldi. Güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı patlatılması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağı (Cirav) bölgesinde 18 Haziran 2018 saat 20.00'den itibaren icra edilen şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda, bugün 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timi bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya (EYP) basmıştır. Patlama sonucu üç 3 güvenlik mensubumuz yaralanmıştır. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

AA/İHA

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Ölümcül bir hastalığa yakalanan çocuklarını kurtarabilmek için dernek kurdularÖlümcül bir hastalığa yakalanan çocuklarını kurtarabilmek için dernek kurdular
23 kilometrelik güzergah üzerine 17 tünel23 kilometrelik güzergah üzerine 17 tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt şırnak Gabar Dağı şehit TSK PKK

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neden hala Şehit haberi alıyoruz. Evet çıktığında şehit haberi gelmeyecekti.
Seçim yaklaştı yine başladı şehit haberleri her seçime girerken nedense ülke kaos haline giriyor millete korku veriliyor nedense bu 16 yıldır sürüyor allahından bulsunlar kim sebeb oluyorsa
Allah'ın dilemesi ile bu millet için canını veren bu kardeşlerimiz ahirette gölgesiz günlerde gölgelenecekler . Yüzlerinin üstünde yürüyen bugünkü yüzsüzlere nispet iyi ki Müslüman halkımı korumak için ölmüşüm diyecekler.Herkes günü gelince ölecek.Anlamı olan TEK ÖLÜM şehitliktir.
Diğer Haberler
Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

Menbiç operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor

Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor

Belediye işçileri buldu! Beylikdüzü sahilinde korkunç manzara

Belediye işçileri buldu! Beylikdüzü sahilinde korkunç manzara

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

Kandil ve Diyarbakır'da terör operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.