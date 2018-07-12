Geleceğin dahilerini keşfetmeyi amaçlıyor

Anadolu’da yaşayan genç dahileri keşfetmeyi hedefleyen proje hakkında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, önceliklerinin eğitim olduğunu vurgulayarak, “Bizim için teknolojik gelişmeler kadar sosyolojik altyapıya yaptığımız yatırım da önemli. Bu kapsamda önceliğimiz eğitim. Eğitim pahalı bir iş; ama cahilliğin bir ülke ekonomisine maliyeti çok daha yüksek. Benim de içinde yetiştiğim Ordu’nun Kökenli Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Umudumuz bu köy gibi Türkiye’nin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi. Kökenli Köyü bizim için bir çekim merkezi oldu; bu çocukların ise geleceğin yıldızları olacağına inancımız tam. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz” dedi.

ORDU, (DHA)- TURKCELL tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Zeka Küpü” projesi kapsamında bu kez Ordu’nun Kökenli Köyü Ortaokulunda teknoloji laboratuarı açıldı.

3 yıl önce başlayan proje kapsamında şu ana kadar 30 bin öğrenciye ulaşılırken, bu yıl sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmış olması hedefleniyor.

Teknoloji laboratuvarının açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, tüm çalışmaları sorumluluk, farkındalık ve sürdürülebilirlik gibi üç kavramın ışığında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu’da yaşayan ‘Genç dahileri’ keşfetmeyi ve desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında Ordu’nun Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri Turkcell Zeka Küpü sınıfında incelendi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası’nda Bilim Kahramanları Derneğinin de desteğiyle Türkiye'yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Kökenli Ortaokulu’nun öğrencileri, geleceğin teknolojilerini artık “Zeka Küpü” sınıfında geliştirecek.

Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Böylece gençlerin bilişsel yetenekleri artarken, ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor.