HABER

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 01:14 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklandı.

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından zanlılar, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından, şüphelilerden İ.B. ise ayrıca "müstehcenlik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından zanlılardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

VAKFA YÖNELİK OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

frrrr

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

DARBE GİRŞİMİNİ DESTEKLEMİŞTİ

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından da 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istenmişti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtilmişti.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı aktarılmıştı.

İddianamede, Kuytul'un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği kaydedilmişti.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili yeni gelişmeFurkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili yeni gelişme
Furkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandıFurkan Vakfı'ndan eşya kaçırırken yakalandı
Furkan Vakfı'na kayyum atandı!Furkan Vakfı'na kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul furkan eğitim ve hizmet vakfı FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sivas'ta fıkra gibi olay! 'Köprüyü biz yaptık, geçmeyin' levhasını görenler şaşkına döndü

Sivas'ta fıkra gibi olay! 'Köprüyü biz yaptık, geçmeyin' levhasını görenler şaşkına döndü

Bakan bey dumanlı masada

Bakan bey dumanlı masada

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Sarallar örgütüne operasyon: 14 kişi gözaltında!

Sarallar örgütüne operasyon: 14 kişi gözaltında!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
adam ne demişse doğru demiş fetöye 20 yıldır terör örgütü diyen adam fetöden içeri alındı vay anasını
Zalim Erdoğan dedi .Dediği doğru çıktı.Emevi abbasi halifeleride Allah ın adini anardı Muhammed sav derdi sonra zulm ederdi.Saltanatlarını korumak için şarttı.Moden çağ ama zihniyet değişmiyor
Millet bu ŞİA ajanından KUYTUL du
YA TATAR OLACAKIN, YADA BERTARAF OLACAKSOL!, DEMİŞTİ BAŞBAKANKEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEY. BU ÜLKE HÜKÜMLERİNİ ELEŞTİREN HERKES ADAYDIR HAPİSE GİRME KONUSUNDA.
aman yarabbim tiplere bak
hırsız kendi bölgesinde başka hırsızların bulunmasını istemez...bunlarda insanları din ile sömürenlerden...
BU MİLLETİN EN GERÇEK OZ EVLATLARİNİ PEŞKEŞ ÇEKEN KİM OLURSA OLSUN BABAM OLSA ACIMAM KİM OLURSA OLSUN BUGÜN GENÇLİK LİNÇ EDİLİYOR SÜRÜNÜYOR İMAM HATIPLININ ELİNDEN EKMEGİ ALIP DİPLOMASI DİYANETE GIREMEZ OLDU BU ASİL VATAN HAİNLERİ ASİL FETO PARALEL ZİHNİYET İS BAŞINDA SANKİ UTANIYIRUM 3 ÇOCUK BABASİYİM CAN CEKİSİYOR UM 8 YILDIR İLK DEFA 9500 KADRO AÇILDI ÇIKAN SAYI İMAM HATIPLIYE 450 HAKKİMİZ HARAM OLSUN ECEVİT ARATIR DURUMDA BU MİLLETİN GENCLIGINE KEFEN GIYDURDINIZ HAKKİMİZİ HARAM OLSUN CANLI CANLI 65 YAS ZULÜM EMEKLİ YAŞİ GENÇLERE DEVLET KSPILARI ZİNDAN A CEVİRDİNİZ HEL
az bile bu din istismarci anti Kemalist vatansizlara.
İSLAM ÂLİMLERİ BUNLARI SÖYLEYEBİLİR Mİ? İyi de İslam âleminin lideri havalarına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Papa Francis’e neden, “Bize dua edin!” dedi. Bu biraz ayıp olmadı mı? bizim Müslüman Cumhurbaşkanımız, Katolik Hıristiyanların dinsel lideri Papa’dan kendisi için dua etmesini istemiş.
CIA-Mossad ve MI6’ye hizmetkâr olan onlar.şuan Kİ güce BUNLARLA GELİNDİ KURUCUMUZA FETULLAH PARALEL TÜRKİYE CUMHİYETİNİ ELİNDEN TÜRKİYE DEVLETİNİ ELE GEÇİRİP ASKER VE HAKİM SAVCILARINI SATIN ALMA BASIN TV GAZETE İŞ ADAMLARI ASKER POLİS. MİLLET EN SON ORTAKLARI İŞİD DILARDA. YPG PYD ŞİMDİDE ÖSSO. HAİNLERİ ÖSO KUVAYİ MİLLİYE Mİ? Tamam, ÖSO eşittir PYD değil ama Kuvayi Milliye hiç değil. Böyle bir söylem Cumhuriyetimizi kuran irade ve onun kahramanlarına haksızlıktır. Yahu Kuvvacılar şanlı Türkiye Cumhuriyeti’ni yarattılar!Peki, ÖSO’nun hedefi nedir bilen var mı? Ne yalan söyleyeyim, ne idiğ
“İSLAM ÂLİMLERİ BUNLARI SÖYLEYEBİLİR Mİ? İyi de İslam âleminin lideri havalarına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Papa Francis’e neden, “Bize dua edin!” dedi. Bu biraz ayıp olmadı mı? bizim Müslüman Cumhurbaşkanımız, Katolik Hıristiyanların dinsel lideri Papa’dan kendisi için dua etmesini istemiş.
@4115 dua evet dua edin dedi. rabbimiz eğer sizler bana dua etmeyecekseniz benden istemeyecekeseniz ne gereğiniz vardı ki buyurmuş. duanın dini ırkı olmaz, kaldıki hırıstiyan dinide hak dinidir batıl olandana istememiş duayı. ama sen ve senin zihniyetindekiler anlamazlar.
CIA-Mossad ve MI6’ye hizmetkâr olan onlar.şuan Kİ güce BUNLARLA GELİNDİ KURUCUMUZA FETULLAH PARALEL TÜRKİYE CUMHİYETİNİ ELİNDEN TÜRKİYE DEVLETİNİ ELE GEÇİRİP ASKER VE HAKİM SAVCILARINI SATIN ALMA BASIN TV GAZETE İŞ ADAMLARI ASKER POLİS. MİLLET EN SON ORTAKLARI İŞİD DILARDA. YPG PYD ŞİMDİDE ÖSSO. HAİNLERİ ÖSO KUVAYİ MİLLİYE Mİ? Tamam, ÖSO eşittir PYD değil ama Kuvayi Milliye hiç değil. Böyle bir söylem Cumhuriyetimizi kuran irade ve onun kahramanlarına haksızlıktır. Yahu Kuvvacılar şanlı Türkiye Cumhuriyeti’ni yarattılar!Peki, ÖSO’nun hedefi nedir bilen var mı? Ne yalan söyleyeyim, ne idiğ
vakıf demek=kimsenin müdahalesi olmaksızın rahat hırsızlık yoludur,yemeyen yoktur. namuslu dürüst Allahtan korkan insanlar yemez, onlarada o görev verilmez,
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.