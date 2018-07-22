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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Aksu ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 baraka, bir traktör ve bazı seralar zarar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri, Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale ediyor.

Havadan ve karadan müdahalede bulunulan alevlerin yerleşim alanlarını tehdit ettiği belirtildi.
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- Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin olduğunu, ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Kısa, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı bilgisini verdi.

İlk tespitlere göre yangında iki baraka, bazı seralar ve bir traktörün zarar gördüğünü anlatan Kısa, hasar tespitinin söndürme çalışmalarının ardından tamamlanacağını dile getirdi.

Kısa, düşük nem ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığını ifade etti.

- Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını belirterek, henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Bölge sakinlerinden söndürme çalışmalarına destek

Çok sayıda bölge sakini, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinde çiftçiler, hayvanlarını başka alanlara taşıyor.

Serası yanan Utku Biçer, çok sayıda seranın kül olduğunu anlattı.

Bazı evlerin de yandığını kaydeden Biçer, "Bir yaşlı kadın ile engelli oğlunu kurtardık, onları hastaneye gönderdik. Yanan evlerimiz, seralarımız, tarlalarımız, ormanımız var. Çok mağdur olduk." ifadelerini kullandı.

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Antalya orman yangını

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