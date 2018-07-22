GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri, Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale ediyor.

Havadan ve karadan müdahalede bulunulan alevlerin yerleşim alanlarını tehdit ettiği belirtildi.

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- Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin olduğunu, ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Kısa, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı bilgisini verdi.

İlk tespitlere göre yangında iki baraka, bazı seralar ve bir traktörün zarar gördüğünü anlatan Kısa, hasar tespitinin söndürme çalışmalarının ardından tamamlanacağını dile getirdi.

Kısa, düşük nem ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığını ifade etti.