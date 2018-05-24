HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME- Satılan cep telefonu cinayeti ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:00 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 7 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan 71 yaşındaki kişinin satılan cep telefonundan yola çıkan polis, yaşlı adamın boğularak öldürdüğünü ortaya çıkardı - Maktulün kendisinden 31 yaş küçük eşinin de aralarında bulunduğu 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 7 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan kişinin satılan cep telefonundan yola çıkan polisin cinayet zanlısı olarak gözaltına aldığı 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki evinin banyosunda ölü bulunan 71 yaşındaki Yusuf Eraslan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Eraslan'ın ölmeden 4 ay önce 38-40 yaşlarında bir kadınla evlendiği bilgisi üzerine araştırmasını genişleten ekipler, şüphe üzerine çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Ekipler, Eraslan'ın ölümün ardından evde bulunan 3 cep telefonunun kaybolduğunu belirledi.

Cep telefonu sinyallerini takip eden ekipler, Ankara'da satıldığı tespit edilen maktulün telefonundaki kayıtlarda yaptıkları incelemede, telefonu satan kişilerin olaydan kısa süre önce eve girenler olduğunu ortaya çıkardı.

Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, Kayseri ve Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyon ile maktulün eşi N.K. (40) ile M.A, R.T, A.M.T ve Ö.G'yi gözaltına aldı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A, R.T. ve Ö.G tutuklandı, maktulün eşi N.K ve A.M.T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların sorguları ve elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin Eraslan'ı evin salonunda boğarak öldürdükleri, ardından da banyodaki küvetin içine koyarak suda boğulma süsü verdikleri iddia edildi.

Zanlıların cinayetten sonra evde bulunan bir kasayı açmaya çalıştıkları, açamadıkları için cep telefonları, saat, değerli eşyaları alarak kaçtıkları ileri sürüldü.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma cep telefonu cinayet Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

İlginizi Çekebilir

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.