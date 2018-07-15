GÜNCELLEME - Yalova'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
A.S. idaresindeki 41 LA 049 kamyon, Yalova-Armutlu karayolu Ortaburun Mahallesi kavşağında, Seda Karaca'nın kullandığı 34 AB 7587 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Esma Nur Karaca olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Ertuğrul Gökhan Şahin ve Talha Duran Sevim (9) ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şahin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü A.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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