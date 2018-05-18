Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Meteoroloji hava durumu için son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları tüm yurtta artmaya devam edecek. Yerel olarak kuvvetlenecek yağışlar ise yurdun büyük bölümünü hafta sonu etkileyecek.

BAZI BÖLGELER İÇİN SEL UYARISI



Meteoroloji’nin uyarısına göre: Bugün Batı ve Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop’un iç kesimleri, Kastamonu’nun doğusu, Çorum’un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Karaman ve Niğde dışında İç Anadolu bölge geneli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop’un iç kesimleri, Kastamonu’nun doğusu, Çorum’un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

