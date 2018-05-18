HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Hafta sonu planlarını şekillendirmeye başlayan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna cevap arıyor. Hava sıcaklıkları adım adım yükselirken yağışlar da yurdu etkilemeye devam ediyor. Hafta sonu yurdu güney ve batı kıyıları hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin hafta sonu için hava durumu tahminleri.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Meteoroloji hava durumu için son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları tüm yurtta artmaya devam edecek. Yerel olarak kuvvetlenecek yağışlar ise yurdun büyük bölümünü hafta sonu etkileyecek.

BAZI BÖLGELER İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre: Bugün Batı ve Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop’un iç kesimleri, Kastamonu’nun doğusu, Çorum’un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

hava-durumu-son-dakika-haberleri-2

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Karaman ve Niğde dışında İç Anadolu bölge geneli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop’un iç kesimleri, Kastamonu’nun doğusu, Çorum’un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
GÜNCELLEME - Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenme iddiasıGÜNCELLEME - Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenme iddiası
Fotoğraflar // Vapurlarla mitingin yapılacağı Yenikapı'ya geldilerFotoğraflar // Vapurlarla mitingin yapılacağı Yenikapı'ya geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu İstanbul hava durumu hava sıcaklığı hava durumu tahmini

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlar ne kadar nankör olursa olsun Rabbim her zaman kolaylık veriyor Ramazan ayında yine bize ferahlık verecek işallah
Diğer Haberler
Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.