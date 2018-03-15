Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Savcılık ve Emniyet'in elde ettiği bulgulara göre TAK; Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin öncülüğündeki bir hücre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki önemli isimlere suikast planladı.

HEDEFTEKİ İSİMLER

Sabah Gazetesi, 2016'da Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da düzenleyen PKK'nın yan kuruluşu TAK'ın bu hücresinin hedefindeki isimlerin listesine ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaştı.

Ulaşılan belgelere göre TAK'ın hedefindeki isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak idi.

KİRİL ALFABESİYLE...

2016'da Vodafone Park'ta 46 kişinin şehit edildiği terör saldırısının planlayıcısı ve hücrenin önemli teröristlerinden Zozam Kutum'dan ele geçirilen dokümanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu. Emniyet'in 'Doküman 5' adını verdiği bu belge el yazısı ile kaleme alınmıştı. İlginç olan, hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı. Emniyet, Kiril alfabesindeki harflerin yerine Latin alfabesindeki karşılıklarını koyduğunda Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki isimlere ulaştı.