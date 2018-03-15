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Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 04:07 | Son Güncelleme

PKK’nın taşeron suikast çetesine büyük darbe vuruldu. Örgüte bağlı TAK militanlarının hazırladıkları suikast planıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri ve yakınlarını hedef aldığı belirlendi.

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Savcılık ve Emniyet'in elde ettiği bulgulara göre TAK; Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin öncülüğündeki bir hücre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki önemli isimlere suikast planladı.

HEDEFTEKİ İSİMLER

Sabah Gazetesi, 2016'da Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da düzenleyen PKK'nın yan kuruluşu TAK'ın bu hücresinin hedefindeki isimlerin listesine ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaştı.

Ulaşılan belgelere göre TAK'ın hedefindeki isimler; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan ile damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak idi.

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KİRİL ALFABESİYLE...

2016'da Vodafone Park'ta 46 kişinin şehit edildiği terör saldırısının planlayıcısı ve hücrenin önemli teröristlerinden Zozam Kutum'dan ele geçirilen dokümanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu. Emniyet'in 'Doküman 5' adını verdiği bu belge el yazısı ile kaleme alınmıştı. İlginç olan, hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı. Emniyet, Kiril alfabesindeki harflerin yerine Latin alfabesindeki karşılıklarını koyduğunda Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki isimlere ulaştı.

Planlar, tutuklanan Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Zozan Kutum adlı teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen flash belleklerde ve el yazılarında yer alıyordu. Zozan Kutum 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonrası MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıkan esrarengiz kadın teröristin ta kendisi idi. Kutum; Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'un canlı bomba olarak bindiği araçta arka koltukta oturduktan sonra patlamadan önce inen kişiydi. O saldırıda 39'u polis, yedisi sivil toplam 46 kişi şehit olmuş, 239 kişi de yaralanmıştı.

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Gülşen Bahadır ise 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı idi. Eylem Yaşa adlı terör örgütü üyesi tarafından Çevik Şube Müdürlüğü'ne ait iki otobüsün geçişi esnasında bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda altısı polis, altısı sivil olmak üzere 12 kişi şehit olmuş, 44 kişi de yaralanmıştı.

52 KİŞİLİK TERÖR HÜCRESİ

Emniyet'in çalışması sonucunda Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum ve Gülşen Bahadır liderliğindeki TAK hücrelerine mensup toplam 52 terörist hakkında işlem yapıldı. Beş tanesi dışında bu teröristlerin hepsi tutuklandı. Teknik takip çalışmaları belirli bir aşamaya gelince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan bizzat yönetti. Sahada ev baskınlarına dahi katılan Savcı Bayhan, vatani görevini yaparken PKK'lılarla girdiği çatışmada yaralanmış ve gazi olmuştu.

EVLERDE PATLAYICI BULUNDU

Mehmet Emin Töre, Raşit Bakar, Mesut Bakar ve Feyaz Düzen'in kaldığı Şirinevler'deki evde yapılan aramada Alpha Fire marka alıcı verici devre, Amonyum Nitrat patlayıcı madde ele geçirildi. Hamit Değirmenci isimli şüphelinin Sultangazi'deki evinde ise Gülşen Bahadır'ın kendisine verdiği RDX+TNT+HMX+Alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde ele geçirildi.Diğer şüphelilerin evlerinde de yine çeşitli miktarlarda patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar bulundu, muhtemel saldırının da önüne geçildi.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Seçim öncesi zamanlama manidar. Her seçim öncesi illa akp nin başına birşeyler geliyor nedense.
Ne seçimi lan zırto. Daha bir buçuk sene var seçime it oğlu it.
Aman ne kadar da inandırıcı :) Hala yiyen varmı bu numaraları?
herkesi putlaştırıyor halkımız..bende suan cumhurbaskanı olsam benı de sevmeyen cıkar sevende..ben yaptıklarına bakarımsadece.. demogoji yapmayın bunlar hep ayak oyunları..bana 2022 ye kadar 5 yıl taksıtle..faiziyle birlikte 512 milyar dolar dış borcu nasıl ödeyecekeler onu anlatsınlar..köprü tunel sehir hastaneleri ile zarar edip yandaşklarına para vererek mi..yoksa sanayide ki üretimin sıfır olmasıyla mı??devletin fabrıkalarına satarak mı???açıklayın bana..bitirdiniz yediniz bitirdiniz..daha cok sey yazarım ama yorumdaki karakter sayısı doldu..
HE HEEE..BİZEDE ÇOKK TINDI.ZATEN
@geceler_yarim_olduuu fghhgfffggggg
yazık günah neye hizmet ediyosununuz tipleri bile ben teröristin diyor nasıl bir psikolojiyle yaşıyorlarsa
mağdurrr,,nasıl suikast yapılacakmış,,3-4000 özel koruma,bir yere gittimi 30-40bin polis asker koruması???
hadi canım sende. buna ancak çiftlik bankcılar inanır.
Nereye suikast yapıyorlar Erdoğan ve ailesinin korumaları ve ekipmanları ile Şam a girerim. Seçim yatırımı yine
kiril kodlama şekli diye bir kodlama çok saçma okuma yazma bilen herkes çözer bu kriptoyu işin açığı pek inandırıcı gelmedi seçim manevrası gibi
Reise bişey olursa sol taraftan başlayarak yakarız bu gezegeni.
bu haberler hep secim calismalari
sümeyye erdoganada suikast yapacaklardı.hiçbirşey çıkmadı.hikaye haber bunlar.seçim yatırım haberleri...
Yaw he he sen dedin bizde yedik zaten,sıradan bir insan bile istedini elde ederken böyle sıradan olmayan terörist grupmu istediğini yapamayacak.yapamadığından değil yapmak istemediğindendir.Seçim geçer konu biter.
kim sizi ne yapsın böcek kadar değeriniz yok gözümde 15 temmuz fetö suikast diye diye vatan haini kerizlerden iyi oy aldınız
He kesin öyledir.ne alakaysa her seçim öncesi bi ajitasyon başlıyo
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