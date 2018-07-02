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Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

Günlerdir devam yağmur ve dolu sonunda ülkeyi terk ediyor. Haziran ayı boyunca seyreden yağışlı hava yüzünden vatandaşlar, 'Yaz ne zaman gelecek?' diye merak ediyordu. Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili günler sonra hem müjde hem de uyarı geldi. Yağışların Temmuz'da yurdu terk edeceğini belirtirken, kavurucu sıcaklıklar için vatandaşlar uyarıldı. İşte hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Temmuz'da hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu geçen Haziran ayından sonra vatandaşlar bu soruya yanıt arıyordu. Meteoroloji hava durumuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında sıcaklıkların artacağını duyurdu.

KAVURUCU SICAKLIKLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak. 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul'da 3 Temmuz Salı gününden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor.

YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde yağışlı hava artık yerini güneşe bırakıyor. Yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Orta Karadeniz’de de etkisini Salı günü kaybederken Doğu Karadeniz’de önümüzdeki 3 günlük dönemde sürmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR

Sıcaklıklar yurdun neredeyse tamamında 30 derece ve üzerinde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise 40 derece ve üzerinde ölçülen sıcaklıklar olacak.

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RADAR HAVA DURUMU TURKIYE

İL İL HAVA SICAKLILARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

5 günlük hava tahmin raporu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya müzevir meteoroloji yaaaa ,sıcaklık tabiki olacak bu ay yaz ayı,şimdi olmayacakta Ocak ayında mı olacak,mahalle tellalı gibiysiniz maşallah.
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