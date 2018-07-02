Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK Yurt genelinde yağışlı hava artık yerini güneşe bırakıyor. Yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Orta Karadeniz’de de etkisini Salı günü kaybederken Doğu Karadeniz’de önümüzdeki 3 günlük dönemde sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul'da 3 Temmuz Salı gününden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor.

KAVURUCU SICAKLIKLAR GELİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak. 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

Temmuz'da hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu geçen Haziran ayından sonra vatandaşlar bu soruya yanıt arıyordu. Meteoroloji hava durumuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında sıcaklıkların artacağını duyurdu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR



Sıcaklıklar yurdun neredeyse tamamında 30 derece ve üzerinde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise 40 derece ve üzerinde ölçülen sıcaklıklar olacak.

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İL İL HAVA SICAKLILARI



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ







