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Hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, sendika ile imzaladığı toplu iş sözleşmesine, hayvanlara kötü muamelede bulunanların iş akdinin feshi maddesini koydu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçe belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamelede bulunanların iş akdinin feshedilmesi için madde konuldu.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiği bilinciyle hareket eden belediye, ülkeyi üzüntüye boğan şiddet olaylarına 'dur' demek için bir çalışmaya imza attı.

Geçen hafta DİSK Genel İş Sendikası ile imza altına alınan ve çalışan 140 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 15 zammın yanında şiddete karşı iş akdi fesih maddesi de yer aldı.

Türkiye'de ilk olacağı aktarılan uygulama ile taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hayvanlara kötü muamele gibi suçlara karışanların iş akitlerine son verilecek.

Hayvanlara eziyet ettiği mahkeme kararıyla kesinleşen çalışana, iş akdinin feshinin yanı sıra tazminat ödemesi de yapılmayacak.

- "Umarız Türkiye'nin tamamına örnek olur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kararın kadrolu işçileri kapsadığını ancak ilerleyen dönemde diğer memur ve belediye şirketlerinin işçileri için imzalanacak toplu iş sözleşmelerinde de bunu uygulayarak yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Piriştina, "Kadına ve çocuğa yönelik yaptırımlar vardı ancak ilk kez hayvanlara yönelik işlenen kötü muamele suçlarını sözleşmeye aldık. Eğer bir çalışanımız hayvanlara yönelik eziyet, istismar ya da kötü muamelede bulunur ve bu olay mahkeme tarafından hükme bağlanırsa o çalışan direkt işten çıkartılacak. Yaptığımız bu uygulama umarız Türkiye'nin tamamına örnek olur ve benzer üzücü olayların önüne geçme konusunda bir caydırıcılık teşkil eder, diğer belediyeler ile illere emsal teşkil edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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