Hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçe belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamelede bulunanların iş akdinin feshedilmesi için madde konuldu.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiği bilinciyle hareket eden belediye, ülkeyi üzüntüye boğan şiddet olaylarına 'dur' demek için bir çalışmaya imza attı.

Geçen hafta DİSK Genel İş Sendikası ile imza altına alınan ve çalışan 140 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 15 zammın yanında şiddete karşı iş akdi fesih maddesi de yer aldı.

Türkiye'de ilk olacağı aktarılan uygulama ile taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hayvanlara kötü muamele gibi suçlara karışanların iş akitlerine son verilecek.

Hayvanlara eziyet ettiği mahkeme kararıyla kesinleşen çalışana, iş akdinin feshinin yanı sıra tazminat ödemesi de yapılmayacak.

- "Umarız Türkiye'nin tamamına örnek olur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kararın kadrolu işçileri kapsadığını ancak ilerleyen dönemde diğer memur ve belediye şirketlerinin işçileri için imzalanacak toplu iş sözleşmelerinde de bunu uygulayarak yaygınlaştıracaklarını kaydetti.