HDP'yi sarsan ölüm haberi!

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece geç saatlerde Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede aynı cadde üzerinde yer alan bir kafeteryanın işletmeciliğini de yapan HDP Tekirdağ İl Başkanı Salim Gümüş, iş yerini kapattıktan sonra kendisine ait 59 FK 462 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçerek hareket etti.
Omurtak Caddesi eski Kız Meslek Lisesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Gümüş yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gümüş'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çorlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere karşın HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı da olan Salim Gümüş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek olayla ilgili olarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İHA
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