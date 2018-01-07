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HDP'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 17:38 | Son Güncelleme 7 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş, gece geç saatlerde Çorlu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece geç saatlerde Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede aynı cadde üzerinde yer alan bir kafeteryanın işletmeciliğini de yapan HDP Tekirdağ İl Başkanı Salim Gümüş, iş yerini kapattıktan sonra kendisine ait 59 FK 462 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçerek hareket etti.

Omurtak Caddesi eski Kız Meslek Lisesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Gümüş yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gümüş'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çorlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere karşın HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı da olan Salim Gümüş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek olayla ilgili olarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu HDP Salim Gümüş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
mekanı cennet olsun
mekani cehennem olsun
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Uğurlar olsun yoldaş . Iyı insanlar çabuk gidiyo
allah rahmet eylesin allah ailesine sevenlerine sabır versin çok üzücü
allah merhameti ile yargılasın
Allah rahmet eylesin ailesinin ve partisinin başı sağolsun
Allahaısmarladık allah rahmet eylesin
KIM OLURSA olsun ölen kişinin ardından kötü konuşmamak gerekir. ölüm herkesin sonu. bunu unutmayın.
Hdpnin acısını sadece "anlıyoruz" bu kadar oluyor ama...
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
öyle bir hal almışız ki yorumlara bakıyorum insan ölümlerinden keyif alanlar var lanet olsun size ve siyasetinize dini,inancı ne olursa olsun sonuçta insan ölmüş müslümanım diye geçinen yobazlar bu tür vakalarla sevinen kişiler dilerim sizin başınızada gelir ölen arkadaşa Allahtan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum.
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