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HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Son kararname ile birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu.

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK kararname yayınladı! Son kararname ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesine ise başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekariya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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