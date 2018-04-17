Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.
"OHAL, NORMAL HAYATI ETKİLEMEYECEK"
Bozdağ, "OHAL terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir." diye konuştu.
BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin de Bozdağ, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi.
"TÜRKİYE EGE'DE BİR OLDU BİTTİYE GÖZ YUMMAYACAK"
Bozdağ, Ege'deki bayrak olayına ilişkin, "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider." ifadelerini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır." şeklinde konuştu.
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