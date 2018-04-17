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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

MGK'da alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü Bozdağ, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını değerlendirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri yarın konuyu değerlendirecek" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.

"OHAL, NORMAL HAYATI ETKİLEMEYECEK"

Bozdağ, "OHAL terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir." diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin de Bozdağ, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi.

"TÜRKİYE EGE'DE BİR OLDU BİTTİYE GÖZ YUMMAYACAK"

Bozdağ, Ege'deki bayrak olayına ilişkin, "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider." ifadelerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır." şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
inşallah son seciminiz olur da.Sizlerden kurtuluruz.Türkiye düşmanları.
Adalet olsa fethullan gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen bozoğlan hesap veriyor olurdu....
Evetttt ohal uzatilir secim kazanilir hesap basit
bu bahçeliden ne zaman kurtaracağız neden siyasilerde emeklilik gibi bir kavram yok
hoppala ne oldu şimdi..
Bu baş FETÖ cu Bozdağ ı gale almıyoruz.O gitsin övdüğü FETÖ ile muhattap olsun.
Fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen PAPA çocukları TÜRKLÜK düşmanları kimdir?????
Ak Koyunlar Partisi tarihe gömülecek mossad ajanı dansöz bahçeliyle beraber
Bazı onunbununcocuklari ona buna FETOCU diyerek kendini aklama derdinde.... fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen bu bas fetoculari sözcüsü hain neden hesap vermiyor....
Oyun kurulmuştur, IYI partiye yönelik bir ittifakı er ya da geç millet bozar...
Sn. Bozdağın Bu Cevabı vermeden önce yaptıkları... CANLANDIRMADIR: Bozdağ : Sn. Reisim Bahçeli böyle bir açıklama yapmış erken seçimle ilgili ne diyelim.. Cumhurbaşkanı : Bekirciğim öyle şey olmaz.Şuan hazır değiliz biliyorsun seçim olsa Allah muhafaza %40 oy toparlayamayız. MHP zaten bitik. Boşver seçimler zamanında yapılacak de.. Ne kadar bu koltukta kalırsak Kar'dır. Bozdağ: Peki Sn. Reis'im Siz ne derseniz O .. Ben şimdi Basına açıklama yaparım Erken seçim yok diye.....
çok iyi oldu iyici ler mort oldu chpkkli hasaşi lere oy verir sırf reis e gıcık oldun diye ülkeyi yanlış insanlara birakamam
Hiç bir sözünüz inandırıcı değil işinize geldi mı olağan ustu durum var ohalın uzatılması lazım derken parti başkan yardımcınızın eşi bedelli askerliğin çıkabileceğini söylüyor hangisine inansak ki ))))))))))
ekonomi tıkandı erken seçim oldu yine akp 1. oldu ne olacak ?
delinin biri kuyuya bir taş atıyor , bütün Türkiye onu çıkarmaya çalışıyor
benim anlamadığım şu: kılıçdaroğlu erken seçim dediği zaman hep bir ağızdan böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyip kızıyorlar, bahçeli nokta tarih vererek erken seçimden bahsedince bir anda değerlendirmeye alınıyor. amaç ne?
Meral AKŞENER aylardır söylüyor," Benim bildiğim Erdoğan 2018 Temuuz - Ağustosta seçime gider" diye.. Dolayısı ile bu karar Bahçeli'nin değil Erdoğan'ın dır, ama Hükümet istiyormuş gibi görünmesin diye teklifi Bahçeli yapmıştır..
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