HABER

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünya evine giren çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Soylu, AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ile Sena Yener'in, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi yaptı.

Gümrükçüoğlu, Kur'an-ı Kerim armağan ettiği çiftin evlilik cüzdanını da kendilerine vermesi için Bakan Soylu'ya uzattı.

Soylu, ömür boyu mutluluklar dilediği çifte, "Birbirinize gösterdiğiniz bu sevgi ve saygıyı, sizi bugünlere getiren anne ve babalarınıza da gösterin. Bizim tecrübemiz, bize nakledilen odur ki haneniz hep mutlu, bereketli ve güzel olur." dedi.

Evlilik cüzdanını gelin Sena Yener'e ileten Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk nasihatini de hatırlattı.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Bir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklamasıBir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.