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İncirlik'te bayrak yakıldı... Askerler nöbet bekledi!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 14:16 | Son Güncelleme

İncirlik Üssü'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığına ait Amerikan bayrağı düzenlenen törenle emekli edilip yakıldı.

İncirlik'te bayrak yakıldı... Askerler nöbet bekledi!

İncirlik Üssü'nde, 4 numaralı hangarda asılı olan ve tarihi değeri bulunan Amerikan bayrağı için emeklilik töreni yapıldı.

Tören öncesi, büyük bayrağın kırmızı ve beyaz renkteki 13 şeridi ayrı ayrı kesildi.

Bayrağın mavi bir zeminde 50 yıldızdan oluşan ve 50 eyaletin birliğini temsil eden bölümü bütün kaldı.

Bayrak daha sonra, ABD Bayrak Yasası uyarınca törenle yakıldı.

Amerikan Onur Muhafızları, ABD bayrağı ateşe verilirken selam durdu, yakılan bayrağa bağlılık yemini etti.

Askerler bayrağın tamamı yakılıncaya kadar ateşin başında nöbet tuttu.

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asker İncirlik Üssü ABD bayrağı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
helal olsun adamlar bayrağına saygılı onure etmesini bilyorlar bizim gibi lafta deyil özde yapıyor kimse bizden cok sevemez demesin her filimde amerikan bayaragi var hemen hemen her abd tanıtımını yapilan yerlede bayragi one cikariyorlar osmanli spor olimpiakos macinda belediye bayrak dagitti mac bitimnde bayraklar hep yerdeydi toplaya bildigim kadar topladım ama gücüm bir yere kadar yetti bunu gavur yapmiyor yalan deyil kendimizi kandirmayalim
KAHPE MÜTTEFİK lerimize bak KAHPE TERÖRİSTLER e güdümlü füze vermişler defolup gidin incirlikten terörist çöplüğünde yakın bayrağınızı
ABD ASKERLERİNİN VE BAYRAĞININ BİZİM TOPRAKLARIMIZDA NE İŞİ VAR KAPATIN ARTIK BU ÜSTÜ GÖNDERİN ARTIK ÜLKELERİNE BİZ VATANIMIZDA BİR ABD ÜSTÜ İSTEMİYORUZ.
sayın kaanoz76 çok doğru söylüyor biz milletçe milliyetçiliğimize laf söyletmeyiz iş icraata gelince 0 mitinglere bir bakın hele her miting sonrası bayrak yerlerde, iş yerleri önünde gönderdeki bayraklar paçavra olmuş, şirket flaması pırıl pırıl. ecdat o bayrak için kan vermiş can vermiş hala da veriyor. Bir 57. alay Çanakkale de son ferdi kalana kadar savaşmış yine de bayrağınını düşmana yar etmemiştir.
Haram olsun adamlar ne güzel tören yapıyorlar.
bayrak yakmak son derece yanlıs ulke polikasını begenmeye bılırsın o bayrak yakmak son derece yanlıs ve kucuk dusurulme durumuna dusuluor bu okadar olay oldu afrın olaylarında bırı cıkıp turk bayragını yakmadı ama turk askerı ve öso ypg bayraklarını ezdıler bu durumdan vazgecmek gerek gülünç oluyor
haberi tam oku çöpe atmamak icin yakiyorlar kendi askerleri yakiyor saygıdan bitene kadar nöbet tutuyorlar
bayrak emekli olmuş bırakın biraz tadını çıkarsaydı hemen yakmışsınız.
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