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İntihar saldırılarını haram ilan eden toplantıda intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Afganistan Alimler Şurası, fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ilan etti

KABİL (AA) - Afganistan'da, intihar saldırılarının haram olduğu ilan edilen Alimler Şurası toplantısında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmet Estanikzey'den aldığı bilgiye göre, Kabil'deki Politeknik Üniversitesinde, ülke genelinden din alimlerinin katılımıyla "ülkede devam eden savaşın meşru olmadığını" vurgulamak amacıyla yapılan toplantıda intihar saldırısı düzenlendi.

Estanikzey, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

- Alimler Şurası'ndan fetva

Afganistan Alimler Şurası, toplantıda bir fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ifade etti.

Afgan güçleri ve Taliban örgütünün savaşa son vermesi gerektiği belirtilen fetvada, iki taraf arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiği vurgulandı.

Afganistan Alimler Şurası üyesi Ghofranullah Murad, yazılı açıklamayı okuyarak masum insanların bu savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

Saldırı bu açıklamanın ardından gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Fetva saldırı

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