İran Konsolosluğu önünde Guta protestosu

İSTANBUL (AA) - Suriye Dernekleri üyesi bir grup, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Guta'da rejim tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Başkonsolosluk önünde bir araya gelen gruptakiler, Arapça sloganlar atarak tekbir getirdi.

Gruptakiler ayrıca temsili olarak kefenlenmiş bir kişiyi ellerinde taşıyarak, Guta'da rejim tarafından yapılan kimyasal saldırı sonucu yaşanan ölümleri protesto etti.

Doğu Guta'da 2013'ten bu yana 203 kimyasal saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda sarin gazı kullanıldığı iddia eden Suriye Dernekleri üyeleri, saldırılarda Suriye rejimine destek verdiği için İran'a tepki gösterdi.

Gruptakiler, polisin gösterinin izinsiz olduğu uyarısı üzerine dağıldı.