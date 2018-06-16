İspanya'da Faslı mevsimlik işçilere cinsel taciz iddiası

Fas İnsan Hakları Örgütü, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, Faslı yetkililerden İspanya'da mevsimlik tarım işçisi olan Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarının araştırılması için bir komisyon oluşturulması talebinde bulunmuştu.

Öte yandan İspanya'daki bazı derneklerin, ülkede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Faslı kadınlarla dayanışma için yarın Huelva kentinde gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca İspanya'daki mevsimlik tarım işçisi Faslı kadınları ziyaret etmek isteyen dernek üyelerinin yaptığı vize başvurusunun İspanya'nın Tatvan Konsolosluğu tarafından reddedilmesine de tepki gösterildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına "İspanya'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve cinsel tacize maruz kalan Faslı kadınları savunmak için bir koordinasyon mekanizması kurulması" çağrısında bulundu.

Fas'taki Kuzey İnsan Hakları İzleme Derneği, "İspanya'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Faslı kadınların cinsel tacize uğramalarından İspanya ve Fas devletlerinin doğrudan sorumlu olduğunu" belirtti.

İspanya'nın güneyinde yer alan Huelva kentinde mevsimlik işçi olarak çalışan Faslı bir kadın, tarla sahibinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile İspanyol yetkililere şikayette bulunmuştu. Yargıya intikal eden taciz iddiasına ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Fas ile İspanya arasında imzalanan anlaşma gereği 2001'den bu yana binlerce Faslı mevsimlik işçi tarlalarda çalışmak üzere şubat ayından temmuz ayına kadar İspanya'da yaşıyor.

İspanya resmi makamlarından mayıs ayında yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde çalışmak üzere 15 binin üzerinde mevsimlik işçinin İspanya’ya geçmesine izin verildiği duyurulmuştu.

