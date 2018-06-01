İsrail keskin nişancısı gönüllü doktor Razan Eşref en-Neccar'ı Gazze sınırında şehit etti

Genç doktor, bir hafta önce "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çadırında nişanlanmıştı.

21 yaşındaki gönüllü doktor Gazze sınırında şehit oldu

1 / 22 Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Filistinli gönüllü kadın doktor Razan Eşref en-Neccar şehit oldu.

2 / 22 Saldırıda 40'i gerçek mermiyle olamak üzere 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

3 / 22 YARALILARI TEDAVİ EDERKEN KESKİN NİŞANCI TARAFINDAN VURULDU Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü doktor Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere keskin nişancıların ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.

4 / 22 Kudra, Neccar'ın, Gazze sınırında gösterilerde yaralananları sahada gönüllü olarak tedavi etmeye çalıştığını aktardı.

5 / 22 10. CUMA'DA DA KANLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ Kudra ayrıca, 40'i gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin de farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

6 / 22 İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen yürüyüş düzenleniyor.

7 / 22 Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

8 / 22 BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

9 / 22 İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu şimdiye kadar 119 Filistinli şehit oldu, 13 binden fazla Filistinli de yaralandı.

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