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İsrail vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

İsrail vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden Erdoğan’a seçim tebriği

TEL AVİV (AA) – İsrail vatandaşı Filistinli kanaat önderlerinden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletmek üzere Tel Aviv Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu.

Aralarında İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib’in de bulunduğu bir heyet, Tel Aviv Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyarette Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz tarafından karşılandı.

Şeyh Hatib AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye halkına seçimlerin başarılı geçmesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elde ettiği yeni zaferden dolayı tebriklerimizi ilettik.” dedi.

Şeyh Hatib, ziyaretleri sırasında Türkiye’nin İslam dünyasının sorunlarıyla ilgilenmesine teşekkür ettiklerini belirterek, “Genelde İslam dünyası, özelde de Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze olmak üzere Filistin davasıyla ilgili Türkiye’nin oynadığı rolden dolayı şükranlarımızı sunduk.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye bir kez daha desteklerini dile getirdiklerini ifade eden Şeyh Hatip, “Arap ve İslam dünyası lehine onurlu duruşundan dolayı bazı ülkelerin hedef aldığı Türkiye ve halkının yanında olduğumuzu tekrar vurguladık.” şeklinde konuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin önde gelen isimlerinden oluşan heyette, YATK’ın eski başkanı Muhammed Zeydan ve YATK bünyesindeki Özgürlükler Komitesi Üyesi Mahmud Mavasi da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan israil Özgürlükler Komisyonu yatk

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