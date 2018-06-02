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İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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istanbul trafik tır kazası Kaza Bakırköy

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