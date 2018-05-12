İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

İstanbul Levent'teki lüks bir AVM'de yaşanan olay, 14 Ekim 2016'da meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent'teki AVM'ye gitti. Burada ünlü bir markanın mağazasına giren Cotton, pantolon reyonuna geldi. Cotton burada beğendiği pantolonu denemek için aldığında içinde saklanan yarasaya temas etti. Korkarak irkilen kadın, durumu mağaza çalışanlarına bildirdi.
KUDUZ AŞISI OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kadının yanına gelen çalışanlar, pantolonu kontrol ettiğinde Cotton'un temas ettiği şeyin yarasa olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cotton yarasının kafese koyularak kendisine verilmesini istedi. Ancak çalışanlar temizlik görevlilerini çağırarak yarasayı mağazanın dışındaki çiçeklerin arasına koydu. Ardından yarasa uçarak kayboldu. Gittiği hastanede kuduz aşısı yapıldı. Cotton, daha sonra soluğu savcılıkta aldı. Cotton'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
AVM'DE KUSUR YOK
Savcılık, Cotton'un yarasa tarafından yaralandığını gösteren bir delil sunamadığını aksine kendi istek ve iradesiyle hastaneye başvurarak aşı olduğunu beyan etti. AVM'deki mağazaya ait görüntülerde yarasanın genç kadını yaraladığına dair bir iz olmadığını da vurgulayan savcılık, mağaza çalışanları ya da AVM yetkililerinin olayda bir kusuru olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırıldı.
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