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İstanbul'a hiç gitmedi, gelen mesajla şoke oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 09:40 | Son Güncelleme 5 saat önce

Konya'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul'da 2015-16 yılları arasında 'Dilencilik' yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söyledi. Coşar, dilenci olmadığını belirtip, hakkında uygulanan para cezalarına itiraz ettiğini ancak, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddedildiğini, bunun üzerine BİMER'e başvurduğunu söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır demir doğrama ustalığı yapan ve 20 yıldır da kendi atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı.

Coşar, cep telefonuna mesaj gelmesi üzerine vergi dairesini gittiğini ve dilencilik nedeniyle adına Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandığını öğrendiğini belirtti.

Coşar, şunları söyledi:

"Cep telefonuma geçen Ağustos ayında, vergi dairesinden mesaj geldi. Bende bu mesajı anlamadığım için muhasebecime gönderdim. Maliyeye borcumuzun olup olmadığını sormasını istedim. Yaptığı araştırmada Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandığını söyledi. Bunun üzerine vergi dairesine gittiğimde, oradaki görevli, benim TC kimlik numarasına, İstanbul'da dilencilik yaptığım gerekçesiyle 2015-16 yılları arasında 15 kez olmak üzere toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulanmış olduğunu belirtti. İstanbul'a hiç gitmediğimi, Konya'da esnaf olduğumu söyledim.''

Adına uygulanan para cezalarına itiraz etmek için İstanbul'da Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurduğunu belirten Coşar, ancak mahkemenin, başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için geçen 20 Kasım günü ret kararı verdiğini söyledi.

Coşar, ''Ben itirazımla kendimi aklamaya çalışmıyorum. İstanbul’a ömrüm boyunca gitmiş bir insan değilim. Eğer İstanbul’a gittiğimi ispat etsinler, malım, mülküm devletimin olsun" dedi.

Coşar, para cezasını ödemediğini ve ödemeyeceğini , mahkemenin ret kararının ardından da geçen 22 Aralık günü BİMER'e başvurduğunu ve cevap beklediğini söyledi.

Bu olaydan dolayı utancından yakınlarının yüzüne bakamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Coşar, "Sorun para cezası değil. Buradaki çevredeki esnaf bana 'Sen İstanbul'da dilencilik mi yaptın?' diye soruyor. Ben yakınlarımın yüzüne bakamıyorum. Ben sesimi duyuramıyorum.”dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya dilencilik BİMER demir doğrama atölyesi Ali Coşar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
eeee sinekten yağ çıkarma zamanı para muslukları kesildi bir yerlerden bulmak lazım bu vatandaşa dilenciliği layık görmüşler ödesin yabanka soydun zarrabtan rüşvet aldın deselerdi khk ile elindekilere el koysalardı şükretmesi lazım hah ha hah ha
bu vergi dairelerinde çalıșan șerefsizler yüzünden millet canından bezdi zaten yıllar öncesine ait ne olduğu belli olmayan ceza makbuzları yolluyorlar milletin zamanını çalıyorlar kendi hatalarının cezasını vatandaș zamanını ve psikolojisini harcayarak ödüyor devlet bu eșkıyalığa dur demeli
Hırsızlık dörbirtarafta her yerde her şekilde
hakketten çok iğrenc bi ülke olduk ya bu ne yani koskocaman devlet bu tür hataları nasıl yapar hayır yapıyolar bide kabulenmıyolar yazıklar olsn
Bimer akp in yan kuruluşu boş yazmana gerek yoktur
metrobüslerdeki dilencilere kesin bu cezayı helal lokma yiyene değil
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