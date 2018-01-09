İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 16:39 |1 saat önce

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun merakla beklenen yanıtı belli oldu. Meteoroloji'nin geçtiği son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, 15 Ocak Pazartesi günü kar yağacak. İstanbul ile birlikte Marmara'nın büyük çoğunluğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da kar etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerin son hava durumu raporu haberimizde.

İstanbul'da günlerdir süren bahar havası, bugün yerini sisli ve soğuk bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 15 Ocak'ta İstanbul’da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI: PAZARTESİYE DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak. İSTANBUL'A KAR GELİYOR İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde yer aldı. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Geçen yıl bu tarihlerde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülmüştü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemişti.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TÜM YURTTA HAVA DURUMU Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.