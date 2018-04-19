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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.

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