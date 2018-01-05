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İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 21:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

Beyoğlu ve Şişli'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri, narkotik köpeği, polis helikopteri ve İBB itfaiyesinin desteğiyle Şişli ile Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyon sırasında, Kurtuluş'ta şüphelilerin, polisleri görünce evin penceresinden dışarı uyuşturucu madde attığı belirlendi.

ÇELİK KAPILI KORUMA

Bunun üzerine ekiplerce binaya girildi. Şüphelilerin evinin çelik kapı ve dışında demir kapıyla korunduğu görüldü.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve girerek arama yaptı.

Ayrıca, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde de 4 noktaya eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda bir miktar kokain, 2 tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon beyoğlu Şişli istanbul

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