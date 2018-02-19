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İşte Afrin şehidinin son sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 07:49 | Son Güncelleme

Afrin gazisi Muzaffer Doğan: Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan son nefesini kucağımda verdi. Sanki gülüyor gibiydi. Son sözü ise ‘Vatan’ oldu. Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıkmıştı

Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından getirildiği memleketi Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde ziyaretçileri kabul eden Uzman Çavuş Muzaffer Doğan, Adıyamanlı şehit Enes Sarıaslan'ın hikâyesini ve o gün yaşadığı acı tesadüfü anlattı.

Sabah'ın haberine göre;764 nolu tepede birkaç metre aralıklarla timler halinde ilerledikleri sırada önlerindeki timin saldırıya uğradığını söyleyen gazi Doğan şunları anlattı:

'HEMŞERİM ÇIKTI'

"Biz de hemen mevzi alıp karşılık vermeye başladık. Bu sırada hemen önümde yatan yaralı biz uzman çavuşu kucaklayarak kendi bulunduğum mevziye aldım. Yarası çok ağırdı. Kucağımda şehadete ulaştı. O an sanki yüzüne nur inmiş gülüyor gibiydi. Sanki cennette peygamber efendimize komşu olduğu yeri görmüş gibi bir yüz ifadesi vardı.

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Bir şeyler söylemeye çalıştı ama tek anladığım sözü 'Vatan' oldu. Üzerindeki kimliği çıkarttığımızda onun Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sulvarlı mahallesinden hemşerim Enes Sarıaslan olduğunu öğrendim. Tek isteğim, en kısa zamanda iyileşip silah arkadaşlarımın yanına dönmek. Dönmeden önce de Enes kardeşimin Sulvarlı'daki mezarını ziyaret edip silah arkadaşlarının selamını ileteceğim.

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'BEN DE KÜRDÜM, BİZİ BÖLEMEZLER'

Ben daha önce de Fırat Kalkanı Harekâtı'nda görev aldım ve El Bab ile Cerablus'ta bulundum. Bunu ancak yaşayan bilir. TSK'nın her kademesindeki askerin kalbi önce vatanı, sonra annesi, sonra da sevgilisi için atar. Hainler şu anda köşeye sıkışmış durumdalar. El Bab ve Cerablus nasıl temizlendiyse Afrin de en yakın zamanda temizlenecek.

Ölü bulunan teröristlerin üzerinde ABD yapımı silahlar ve teçhizat vardı. Ben de Kürt evladıyım. Bunların Kürtlükle alakası yok. Amaçları, Türkiye'yi bölmek. Ama başaramayacaklar."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah şehadetini kabul etsin Yiğidim. Bu millet siz şehitlerimize çok şey borçlu.
bende kürdüm ypg oyd pkk kğrt ise kürtlüğün kabuln etmiyorum
Hak Yolunda Öldürülenlere Ölüdürler Demeyiniz. ÇÜNKÜ ONLAR ! ŞEHİD'TİRLER... ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR TÜM NESİLLERE VE ÇAĞLARA...
şehit cenazelerine katılan bakanlar "ne mutlu sana şehit babası" oldun deyip duruyorlar kendi çocuklarını ise çürük raporu alıp askere göndermiyorlar bir Alahın kulu da çıkıp "efendi o vakit sen de oğlunu cepheye gönder şehit olsun sen de şehit babası olma mutluluğunu yaşa" demiyor.
Vatan sana canım feda mekanı cennet olsun
Allah razı olsun hepsinden
benim canlarım benim kanlarım benim aslanlarım benim onurlu yiğitlerim kınalı mehmetçiklerim onurlu şerefli vatan namusumuzun onurlu şeref askerlerim sizleri ilk önce allaha emanet ediyorum Allah şehadetini kabul etsin Yiğitlerim amin. tüm şehitlerimize tekrar allah rahmet eylesin ailelerinede sabır ihsan eylesin müslüman türk ulusu tüm dünyayı besler din dil irk gözetmeden ama gelelim biz müslüman türk ulusunu hiç bir ülke beslemez topraklarında bunu böyle bilesiniz vatanımızı her daim namusum ve şerefim üzerine koruyacağıma and içen son nefesine denk bu şerefle yaşayaçağıma and iç tim.
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