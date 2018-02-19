İşte Afrin şehidinin son sözü

Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından getirildiği memleketi Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde ziyaretçileri kabul eden Uzman Çavuş Muzaffer Doğan, Adıyamanlı şehit Enes Sarıaslan'ın hikâyesini ve o gün yaşadığı acı tesadüfü anlattı.

Sabah'ın haberine göre;764 nolu tepede birkaç metre aralıklarla timler halinde ilerledikleri sırada önlerindeki timin saldırıya uğradığını söyleyen gazi Doğan şunları anlattı:

'HEMŞERİM ÇIKTI'

"Biz de hemen mevzi alıp karşılık vermeye başladık. Bu sırada hemen önümde yatan yaralı biz uzman çavuşu kucaklayarak kendi bulunduğum mevziye aldım. Yarası çok ağırdı. Kucağımda şehadete ulaştı. O an sanki yüzüne nur inmiş gülüyor gibiydi. Sanki cennette peygamber efendimize komşu olduğu yeri görmüş gibi bir yüz ifadesi vardı.

Bir şeyler söylemeye çalıştı ama tek anladığım sözü 'Vatan' oldu. Üzerindeki kimliği çıkarttığımızda onun Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sulvarlı mahallesinden hemşerim Enes Sarıaslan olduğunu öğrendim. Tek isteğim, en kısa zamanda iyileşip silah arkadaşlarımın yanına dönmek. Dönmeden önce de Enes kardeşimin Sulvarlı'daki mezarını ziyaret edip silah arkadaşlarının selamını ileteceğim.