İstismara karşı psikoteknik test uygulanacak

Türkiye’yi ayağa kaldıran çocuk istismarına karşı hazırlanan düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Önceki gün Bakanlar Kurulu’nda ele alınan düzenlemenin gelecek hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son Bakanlar Kurulu’nda çocuk istismarını önlemeye dönük olarak 6 bakandan oluşan bir komisyon oluşturulmuştu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında oluşan komisyon, çalışmalarını son aşamaya getirdi. Önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu’nda konu tüm yönleriyle ele alındı. Bakan Akdağ, kabineye çalışmayla ilgili sunum yaptı. İşte Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre çalışmadan bazı ayrıntılar: KİMYASAL HADIM: Yasanın cinsel saldırı suçlularının ‘tıbbi tedaviye tabi tutulacağına’ dair maddesi revize edilecek. Yeni düzenlemeyle yasada tedavinin tanımı, sınırı ve kapsamı açık bir şekilde yer alacak. Böylece kimyasal hadım yasalaşacak. İYİ HAL YOK: Mahkemelerde, suçlu bulunan kişi hakkında verilebilen iyi hal indirimi, çocuğa yönelik istismar-cinsel saldırı suçlarında uygulanmayacak.

KADEMELİ CEZA: Çocuk istismarına karşı kademelendirilmiş bir ceza belirlenecek. 12 yaş altında çocuklara cinsel istismara uğramışsa en ağır ceza verilecek. Soruşturma gizli yürütülecek. TEST YAPILACAK: Çocuklara hizmet veren alanlarda faaliyet gösteren kişilere psikoteknik test uygulanacak. Kreş, okul, Kuran kursu, yurt, spor salonu gibi yerlerde, testten geçemeyen çalıştırılmayacak. Bu kişiler devlet memuru, hâkim-savcı gibi görevlerde bulunamayacak. İSTİHDAM VE İKAMET YASAĞI: İstismarcılar; okul servisi, okul kantini, çocuk yurdu, kreş, çocuk kulübü, oyun salonu, internet kafe gibi yerlerde istihdam edilmeyecek ve bu gibi işletmeleri açamayacak. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte takibi zorunlu hale getirilecek. İstismardan hüküm giymiş olanlar çocukların yoğun bulunduğu okul, yurt yakınlarında ikamet edemeyecek. Bu kişiler belirli periyotlarla adres bildiriminde bulunacak. Elektronik kelepçeyle takip hâkimin takdirine bırakılacak. Suçlu, özel sektörde çalışıyorsa kamuda olduğu gibi iş yerine bilgilendirme yapılacak.