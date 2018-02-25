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İYİ Parti'den Başbuğ iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 03:29 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un SP ile İYİ Parti’nin seçim ittifakı yapması konusunda çalışma yürüttüğü iddiasına, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray tepki gösterdi.

İYİ Parti'den Başbuğ iddiasına yalanlama

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında gazeteci Nevzat Çiçek, “SP’nin AK Parti’ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ’un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor” dedi.

Bu iddialar üzere yazılı açıklama yapan Çıray, özetle şunları söyledi: “Bu iddia gerçek dışıdır. İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasi faaliyetleri en başından beri şeffaflık ilkesine dayanmaktadır. İddiayı şiddetle reddediyoruz ve Çiçek’i de kınıyoruz.”

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyorİlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor
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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İlker Başbuğ nevzat çiçek

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