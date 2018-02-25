İYİ Parti'den Başbuğ iddiasına yalanlama

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında gazeteci Nevzat Çiçek, “SP’nin AK Parti’ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ’un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor” dedi.
Bu iddialar üzere yazılı açıklama yapan Çıray, özetle şunları söyledi: “Bu iddia gerçek dışıdır. İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasi faaliyetleri en başından beri şeffaflık ilkesine dayanmaktadır. İddiayı şiddetle reddediyoruz ve Çiçek’i de kınıyoruz.”
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