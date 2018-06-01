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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Hatay'da halka seslendi. Akşener konuşmasında Berat Albayarak'ın "Valla AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız' diyorlar" sözlerini eleştirerek, "Son çılgın proje Mars’a dört şeritli yol yapmak. Annenin başındaki tülbenti bilmiyor musun sen. Müze yapacakmış demiş benim için" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İşte Meral Akşener’in konuşmasından önemli satır başları;

“Gençlerin umudunu boşa çıkarmamak için projeler hazırladık. Muhterem dedi ki gençlere 500 lira maaş verecekmiş, nereden bulacağım. Ben de dedim ki, hani şu bakanların ve eşlerinin kullandığı makam araçları var ya, bir devlet gencine iş bulmak zonundadır.

"500 LİRA VATANDAŞLIK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ"

Size iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız, nereden bulacağız. Ben bunları söyledikçe bir baktık damat kızmış. Gençlere sesleniyorum, evli olanların eşlerinin çeyizlerinde vardır. Bunlar ne zaman çıkar sandıktan? Eğer Türkiye huzurunu kaybetmişse Türkiye gerim gerim geriliyorsa bunlar sandıktan çıkar. Siz karar verdiğinizde biz Çankaya’ya gittiğimizde müze açacağım bu tülbentlerle.

"SON ÇILGIN PROJE MARS'A DÖRT ŞERİTLİ YOL YAPMAK"

Diyor ki benim kayın pederimin öyle bir seçmeni var ki Mars’ta 4 şeritli bir yol yapsa bu millet inanır. Son çılgın proje Mars’a dört şeritli yol yapmak. Annenin başındaki tülbenti bilmiyor musun sen. Müze yapacakmış demiş benim için.

"O FABRİKALARIN SATIŞINI İPTAL EDECEĞİM"

Yaptığımız fabrikaları kıskanıyorlar, hadi oradan be! Neleri sattın neleri? Atatürk’ün o zor zamanlarda yaptığı fabrikaları sattın. Bu şeker fabrikaları satın alanlara sesleriyorum, Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçileceğim ve o fabrikaların satışını iptal edeceğim.

"OLAN BAŞBAKANLARA OLUYOR"

Çok kızınca olan başbakanlara oluyor. Bir kızdı bir başbakan gitti bir kızdı ikinci başbakan gitti.

Bu seçimi kendileri istediler, biz de eyvallah dedik. Fırsat olsa seçimi iptal edecekler ama bizden bir şey bekliyorlar.”

Şapamazsın dediler imza için yandaş TV’lerde iddiaya tutuştular, Allah sizden razı olsun 4 saat içinde 100 bin imzayı verdiniz. Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı seçileceğim inşallah. Onlar ittifak kurdu her şey doğru, biz ittifak kurduk gayrı milli olduk. Sen nasıl millisin? Tarımın tamamını yok ettin, Polonya’dan hastalıklı deli daha et ihraç etmişler.

O çocuklar mezun olduktan sonra iş bulamadılar onlardansınız. İki seçenek var yu uzman çavuş ya taşeron yanı. Bu nufüs cüzdanım. Bu nufüs cüzdanımız 81 milyon insanı tapu sahibi yapıyor tapu sahibi, ağa da bu paşa da bu. Bu gençleri işsiz hali getirmeleri bilerek. Tarımın her alanında çiftçi yok edilmiş, tarımın gıdaya döndüğü yerde gıda mühendislere devreye girse biz gıda ihraç eden, tarım ihraç eden ülke oluruz.

"ÖYLE BİR SİSTEM KURACAĞIM Kİ!"

Kadınlar gece sokakta dolaşabiliyor musunuz? çocuklar ve kadınlar istismara uğruyor. Şimdi tutturdular bir FETÖ’cü. Şimdi damatlar kaçak, Persilvanya’ya gidip yüz sürenler yeniden aday. Öyle bir sistem kuracağım ki bir daha polisin, yargının içine ne FETÖ ne METÖ ne KETÖ giremeyecek.

Gençlere soruyorum cebinde ne kadar para var diye. Muhterem çok bozuluyor. Böyle bir densizlik olabilir mi? Bir devlet adamının görevi vatandaşının cebindeki parayı düşünmektir. Eğer ekonomiyi güvenle hale getirmezsek, iç ve dış yatırımcıyı senden benden diye ayırmazsak, sanayileşme bugünkü gibi durur.

Bir tane ekonomi bakanı var evlere şenlik. Adam diyor ki sizi etkilemez. Doğalgaza zam, benzine zam, mazota zam. Bunların hapsi dolarla gelmiyor mu?

AK Parti’den kağıt getirmeden hakimler haklı olsanız bile karar veremiyorsa o ülkede adalet batmıştır. Türkiye’de 4 milyon Suriyeli var. Önce Esad kardeşimizdi birlikteydiler sonra Esed oldu. Biz savaşmak için bakmıyoruz hayata. Bizim aldığımız karar Hatay’ın, Kilis’in fakirleşmesine sebep oldu.

İnşallah 24 Haziran’da Erdoğangilleri evlerine geri göndereceğiz”

BERAT ALBARAK NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli ‘nde Sondaj Gemisi için düzenlenen törende konuşmuştu. Albayrak konuşmasında AK Parti’nin icraatlarını anlatırken, bir AK Partili seçmenin söylediklerini aktarmıştı.

Berat Albayrak şöyle konuşmuştu “Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye’de AK Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, ‘Valla AK Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız’. Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir elhamdülillah teveccühe mazhar olmuş.”

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Berat Albayrak ak parti Mars

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