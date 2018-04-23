HABER

İzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

İZMİR Kuş Cenneti'ne, Süzbeyli pompasından su taşınan 5 bin 318 metrelik eski kanal, borulu sistemle değiştirildi.

İzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyu

İZMİR, (DHA) - İZMİR Kuş Cenneti'ne, Süzbeyli pompasından su taşınan 5 bin 318 metrelik eski kanal, borulu sistemle değiştirildi. İzmir Kuş Cenneti'ne yeni sistemden saniyede 50 litre tatlı su verilmeye başlandı.
15 bine yakın flamingo ve yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nin suyu hem artacak hem daha temiz olacak. Süzbeyli Pompa İstasyonu'ndan Kuş Cenneti'ne tatlı su getirilmesi amacıyla 1990'lı yılların başında yaptırılan; ancak zamanla yıpranıp, bozulan, 600'lük künklerden oluşan açık kanallar, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) borulu sisteme dönüştürüldü.
Yürütülen proje kapsamında 5 bin 138 metrelik hatta 500 milimetre çapında, 6 atü basınç sınıfındaki HDPE 100 borular döşendiğini belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU, iletim hattı boyunca vantuz ve tahliyeler gibi 8 sanat yapısı inşa edildiğini, 1,5 milyon liraya mal olan yeni sistemden 20 Nisan itibarıyla İzmir Kuş Cenneti'ne tatlı su verilmeye başlandığını söyledi.
Süzbeyli Pompa İstasyonu'ndan İzmir Kuş Cenneti'ne saniyede yaklaşık 50 litre tatlı su basıldığını kaydeden Acu, "Çalışma ile tatlı su kapalı sistem yeni iletim hattında kirlenmeden ve kayba uğramadan doğrudan Kuş Cenneti'ne akmaktadır. Böyle Kuş Cenneti'ndeki sulak alanlar kurumayacak olup, aynı zamanda bölgede kuş popülasyonu artacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyuİzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyuİzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyu

Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.