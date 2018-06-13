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Kahramanmaraş'ta sağanak can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti - Vali Vahdettin Özkan: - "Üç kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Mekanları cennet olsun, sabır diliyorum"

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, kent merkezindeki bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Şehir merkezinde rögarların taşması sonucu sel sularına kapılan bir kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Park halindeki bir otomobil de uzun süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Merkez Oniki Şubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki girişinde yer alan eve sel suları doldu. Bu sırada içeride olan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incemesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri, tıkanan rögarların açılması için çalışma başlattı.

Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'ın çok kısa zamanda şiddetli yağışa maruz kaldığını ve bazı mahallelerde su baskınları oluştuğunu belirterek, "Üç kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Mekanları cennet olsun, sabır diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Erkoç da gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak can aldı

- Sağanak sırasında evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti - Vali Vahdettin Özkan: - "Üç kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Mekanları cennet olsun, sabır diliyorum"

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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
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Sağanak can aldı Sel meydana geldi

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