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Kamyonun kasası köprüye takıldı, arı kovanları yola saçıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 02:47 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde bir köprüye takılarak yola saçılan kamyon kasasındaki 20'ye yakın kovandan çıkan arılar bazı vatandaşları soktu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaza yapan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 kovanın yola saçılması nedeniyle dağılan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı.

Muğla'dan Ankara'ya seyreden Kazım C. idaresindeki 06 CPH 06 plakalı kamyonun kasasına istiflenen kovanlar, Hürriyet Caddesi'nde bir köprüye takıldı.

Kazada, kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 20 kovan yola saçıldı. Kovanlardan etrafa dağılan arılar ise yoldan geçen vatandaşlardan bazılarını soktu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arıların daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla caddeyi trafiğe kapattı, çevredekilere uyarılarda bulundu.

Ekipler, kovanları kamyona yükleyerek aracı şehir dışına çıkardı.

Binlerce arının telef olduğu kazada yaklaşık 20 bin liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arı Kaza kovan Nazilli

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