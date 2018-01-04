Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davasında karar verildi. Atilla yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulundu.

Davayı takip eden Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil, 'Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suçlu bulunmasını bekliyorduk, beş fazla oldu' yorumunda bulundu. Kararı CNN Türk ekranlarında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Ankara'da Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza durumu için hazırlık olduğunu bildiğini belirtti.

HALKBANK'A CEZA GELİR Mİ?

Atilla davasında karar açıklandıktan sonra 'Halkbank'a ceza gelir mi' sorusuna Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Selvi bu konuda şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası bankacılık sistemine entegre bir ülke. Ankara'da bir takım hazırlıklar var diye biliyorum. Bence diğer ülkelerin, daha önce ceza alan diğer bankaların yaptığı gibi bir takım pazarlıklarla hem ceza miktarı düşürülebilir hem de bu ceza zamana yayılabilir. Ankara Halk Bankası'ndan dolayı, uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir.