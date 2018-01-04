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Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 00:14 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulunmasına ilişkin ilk değerlendirmeler, Atilla'nın beklenenden daha fazla ithamdan suçlu bulunduğu yönünde. Abdülkadir Selvi, bankacılık sistemine zarar gelmemesi için Ankara'da hazırlıkların mevcut olduğunu ileri sürdü.

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davasında karar verildi. Atilla yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulundu.

Davayı takip eden Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil, 'Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suçlu bulunmasını bekliyorduk, beş fazla oldu' yorumunda bulundu. Kararı CNN Türk ekranlarında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Ankara'da Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza durumu için hazırlık olduğunu bildiğini belirtti.

HALKBANK'A CEZA GELİR Mİ?

Atilla davasında karar açıklandıktan sonra 'Halkbank'a ceza gelir mi' sorusuna Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Selvi bu konuda şunları söyledi:

"Türkiye uluslararası bankacılık sistemine entegre bir ülke. Ankara'da bir takım hazırlıklar var diye biliyorum. Bence diğer ülkelerin, daha önce ceza alan diğer bankaların yaptığı gibi bir takım pazarlıklarla hem ceza miktarı düşürülebilir hem de bu ceza zamana yayılabilir. Ankara Halk Bankası'ndan dolayı, uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir.

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
Reuters: Hakan Atilla konusunda jüriden görüş ayrılığı sinyalleri geliyor
Davada flaş gelişme! Kritik not
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Anahtar Kelimeler:
ABD Halkbank hakan atilla

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
eyyyyyyyyyyyyyyyy amerika desenize hadi...yazıklar olsun size hırsız herifler Türkiye’yi yiye yiye doymadınız...ama ceza gelse ne olacak ki bizim gibi gariban halkın faturalarına yansıtın gitsin öyle değilmi halk çekecek cezasını amaaa saraydaki beyefendi atar gider yapmaya devam edecek...bu arada ne egemen bağış ne de zafer çağlayan’dan en ufak bir yalanlama bile gelmemesine rağmen savcılarımız da en ufak bir soruşturma başlatmadılar konuyla ilgili...meeeeee’lemeye devam güzel ülkem!!!
Kimin parasını vereceksiniz Selvi efendi
@akdeniz40 NEREDE BU AKP NİN AĞIZLARINDAN KÜFÜR, ÇİRKEF DÜŞMEYEN KARA TROLLERİ. KONUŞSANIZA DİLİNİZ BİRYEREMİ GİTTİ
@akdeniz40 SENİN, BENİM. ONLARIN CEBİNDE AKREP VAR.
Halkbank tarihin kara lekesini yazdı kapatılsın direk
@maslan_1980_giphi ismini Akpbank yapsınlar
AKP ZAM YAPAR TAYYİP ONAYLAR. ASGARİ ÜCRETLİ ÖDER. BENİM PARAM MAN ADASINDA İCAP EDERSE ORAYA YERLEŞİRİM.
Geçmiş olsun... Dolarları kapanlar Üsküdar ı geçtiler... Hakan ATİLLA yı artık kimse tanımaz... Hücresinde unutulacaktır... Takip edelim, Hakan ATİLLA için çok zor geçecek mağduriyet yılları başlamıştır...
yorumları okuyorum ülkesi zarar görse zil takıp oynatacaklar
Rezaya vatandaşlık verip yere göğe sığdıramayan akp liler nerde?
ülke zarar GÖRSÜN DİYEE ZİL TAKIP OYNAYACAK KÜÇÜK BEYİNLİ NSANLARA BİR ŞEYİ HATIRLATAYIM AMERİKAN ABARGOSU AMERİKALILARI BAĞLAR TÜRKLERİ DEĞİL... SİZAMERKAN KPEĞİ OLDUĞUNUZ İÇİN SİZİ BAĞLAYBİLİR
@zafer760 lan bir zamanların aşikar simdinin kripto fetucusu aklını nerde unuttun o smn öyle ise ne diye kestiği cezayi türkiye ödüyor.odemesin.kim rüşveti yedi ise onlar ödesin
Utanmaz arlanmaz insanlar..Çaldılar çarptılar yediler içtiler ...cezalarını biz halka yükleyecekler...Dünyanın hangi ülkesinde hırsızlık ve bakara ,makara .saat,ayakkabı kutusu ,parasayma makinesi ,haftası kutlaması var söğlermisiniz...Hırsızlık rüşvet paraları faiziyle iade edildi tuuu yüzünüze
abd ile anlaşma yapmak demek bütün suçlamaları kabul ediyorsun demektir.Bu davaya tayyip ve damadı berat albayrak da girdi.abd şimdi kırmızı bülten çıkartacaktır.suleyman aslan zafer çağlayan berat albayrak gibi suçlanan isimler için.şimdi böyle bir durumda ülkenin bakanı yurtdışına asla çıkamaz.ayrıca sadece halkbank değil işin içine başka bankalarda sokuldu.en başta çalık grubuna ait aktif bank.yani berat albayrak ceo idi ya bunların o banka.pasoligi ihalesiz alan banka.denizbank asya finans vakıfbank ziraat bankası da listede var.bu cezayı ödeyipde rüşvetçileri hala kollayanların Allah bela
@enteresan_adam onlar ne istedikleri kadar bülten çıkartsınlar hiç bir türlü tutuklayamazlar sen bu ülkeyi muz cumhuriyetimi sandın... ayrıca amaerikan ambargosu amaerikalıları bağlar bizi bağlamaz
Yapılacak iş belli her türlü ticarette doları yasaklayıp iç piyasada kullanımını alımını satımını suç ilan edip , bu ülke topraklarında tek centi iş göremez hale getirmeliyiz ,dünyada bizim ölçümüzde 10 ülke aynı işlemi uygulasa coniler perişan olur.
Bu abd benim vatandasimi nsl yargilar arkadas. bu adam bir suc islemis bile olsa kendi ülkesinde islemis. sen benim müdürümü vs. nsl yargilarsin. Türkiyenun abd ye ayni sekilde cvp vermesi gerekir. Bunlar bizi eski Türkiye zannediyor. Eyyy abd kicinida yirtsan Türkiyenin büyümesi engelleyemeyeceksin. gümbür gümbür geliyoruz. Bu dünyayi size birakacagimizi mi zannettiniz. Osmanli geri dönüyor. abd bizim tekrar dünyaya hakim olmamizdan korktugu icin bu yollara başvuruyor. bütun kuyruk acisi bu yüzden.
olan emeklilere olacak bu bankadan maaş alıyor çoğu emekli ,satın bunuda araplara kurtulun alıştınız satmaya o nada şükür eder akp seçmeni
biz öderiz yine sikinti yoook...alıştık nasılsa...ufaktan bi sürterler ruhumuz duymaz....
Arkadaşlar akp li falan degilim lakin burada bence bir birlik olmamiz lazim..dogru kara para aklamadan tutun da ambargoyu delmeye kadar her şey var..fakat bu ABD nin ambargosuydu..bizim degil..Turkiyeye karşı nasil pkk yı göz göre göre besleyip yüzümüze gülüyorlarsa biz de ABD ambargosunu delip hem ABD ye karsı İrana nefes aldırmış olmuşuz hem de bal tutan parmagını yalar misali bu sevkiyattan kazanmışız..Halkbank sonucta devlet bankası..yeter ki kazansin..tekrar söylüyorum: Evet yöntem yanlış..! Fakat Türkiyeye bir zararı yoktu yakalanana dek..! İran ve Turkiye ABD ye karşı paşlaşıyorlarmış..
umarım ambargo gelir birileride dersini alır
bankaların içi boşaltılmıştı diye dönemin iktidar partisini yerden yere vuranlar hadi şimdi konuşun
Yok oluyoooooz .yok olmayalım turp abi
allahini seven su bizim bakanlarada yargi yolunu açsin öteki tarafta bu ulkenin 80 milyon kisini elleri yakanizda olur Allahtan kitaptan korkun
Fetö nün sahte belgeleri taşımasından dolayı fetö nün şirketlerine el konulmuştu o şirketlerin gelirleri abd den gelecek cezalara kaydırılacak anlaşılan:)
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