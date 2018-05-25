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Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde bugün öğle saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.

Azdavay ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

azdavay dolu yagisi

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tarım arazileri zarar gördü.

Belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışması başlattı.

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KASTAMONU Azdavay dolu dolu yağışı Mayıs

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