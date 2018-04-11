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Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 17'si havacı astsubay 28 kişi için gözaltı kararı verildi.

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün ‘Mahrem İmam Yapılanması’ operasyonunda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında halen görevde olan 17 havacı astsubay da var. Diğer 11 kişi ise öğretmen, mühendis ve bilgi işlem uzmanı gibi isimlerden oluşuyor ve astsubayların mahrem imamı oldukları değerlendiriliyor.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, mahrem imamların astsubayları ‘öğrenci’ olarak kodladığı da belirlendi.

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Kayseri FETÖ Son dakika astsubay Havacı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kayseri her zaman cumhuriyet karşıtı bir şehir olmuştu ve aşırı dini akımların yaşandığı bir şehir olarakda devam ediyor, Tüm şirketlere kayyum atanmış, yazıkdır günahdır başka Türkiye yok neden çetelerin peşiden yol alıyorsunuz, ülkeyi talan çevirecek insanlara fetöye gönül veren bir şehir olmakdan ne zaman vazgeçeceksiniz,
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