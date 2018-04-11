Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün ‘Mahrem İmam Yapılanması’ operasyonunda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında halen görevde olan 17 havacı astsubay da var. Diğer 11 kişi ise öğretmen, mühendis ve bilgi işlem uzmanı gibi isimlerden oluşuyor ve astsubayların mahrem imamı oldukları değerlendiriliyor.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, mahrem imamların astsubayları ‘öğrenci’ olarak kodladığı da belirlendi.