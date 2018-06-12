Kız arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de kız arkadaşını öldürdükten sonra naylon poşete sararak banyoda saklayan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Şentürk, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı.

İddia makamı, tutuksuz sanık G.K'nin beraati, İ.Ö'nün "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, tutuklu sanık Ümit Şentürk'ün ise müebbet hapis ile cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.

Tutuklu sanık Ümit Şentürk'ün avukatı, suçun tahrik altında işlendiğini ileri sürerek, müvekkili hakkında tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan Şentürk ise "Pişmanım, vereceğiniz karara saygılıyım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan G.K'nin beraatini kararlaştırırken İ.Ö'ye ise "suçluyu kayırma suçunu"ndan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanığa, Funda Gülmez'i "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası veren heyet, Şentürk'ün duruşmadaki halini lehine hafifletici sebep olarak kabul ederek cezayı 25 yıl hapse çevirdi.