Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.

Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

