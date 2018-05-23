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Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.

Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya kadın cesedi Ereğli

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